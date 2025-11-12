Tennis
ATP Finals, Jannik Sinner si qualifica se… Le combinazioni in vista del match con Zverev
Nel Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, la vittoria del canadese Felix Auger-Aliassime sullo statunitense Ben Shelton al terzo set regala la possibilità a Jannik Sinner la possibilità di staccare già questa sera il pass per le semifinali.
L’esito del terzo set tra lo statunitense ed il canadese ha definito cosa Sinner dovrà fare per centrare le semifinali con un turno d’anticipo: l’azzurro, in virtù della vittoria in due set su Auger-Aliassime e della sconfitta di Shelton in due set con Zverev, in caso di qualificazione andrà ad arpionare il primo posto nel girone.
Con la vittoria di Felix Auger-Aliassime contro Ben Shelton, infatti, Sinner per qualificarsi dovrà battere, con qualsiasi punteggio, il tedesco Alexander Zverev, ed in quel caso il vantaggio negli scontri diretti con il teutonico ed il canadese darebbe il primato all’azzurro ed eliminerebbe Shelton.
JANNIK SINNER SI QUALIFICA SE…
- Batte Alexander Zverev con qualsiasi punteggio (sarebbe primo nel girone)