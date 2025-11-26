Dove vedere in tv Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, canale, streaming

Dopo la sconfitta della Virtus Bologna ad Istanbul nella giornata di ieri, è ora il turno dell’Olimpia Milano affrontare il tredicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. I meneghini saranno oggi impegnati sul campo neutro del Pionir di Belgrado contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Sfida importante per l’Olimpia, chiamata a risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe.

Nella giornata di ieri sono arrivate, a sorpresa, le dimissioni di capo allenatore di Ettore Messina ed il timone della squadra milanese sarà affidato, a partire dalla partita odierna, a coach Beppe Poeta. Non sarà facile per l’ex allenatore di Brescia subentrare a stagione in corso con Milano chiamata subito alla vittoria nella massima competizione europea.

Dopo tre gare casalinghe, l’Olimpia affrontare ora una trasferta che non va sottovalutata. I meneghini devono necessariamente tornare al successo dopo il ko contro l’Hapoel Tel-Aviv per non perdere contatto dalle zone che contano della classifica. Gli avversari, reduci dalla sconfitta a Bologna, occupano il penultimo posto della classifica, con solo tre successi. I lombardi recuperano Josh Nebo ma perdono Stefano Tonut, impegnato con la nazionale. Tra gli israeliani assente Jeff Dowtin Jr, uno dei migliori giocatori.

Il match tra Maccabi ed Olimpia Milano andrà in scena al Pionir di Belgrado alle ore 18.00. La partita sarà visibile su Sky Sport Basket (canale 205) per gli abbonati. Lo streaming sarà offerto da Sky Go e Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida, per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Mercoledì 26 novembre Tredicesima Giornata

Ore 18.00 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Pionir (Belgrado)

DOVE VEDERE MACCABI-OLIMPIA MILANO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport