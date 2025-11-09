Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 9 novembre, programma, canali, streaming

La Superlega Credem Banca torna protagonista con tre partite che completano la sesta giornata, originariamente in programma il 19 novembre ma anticipata dopo lo slittamento della Supercoppa Italiana a gennaio. In campo oggi, domenica 9 novembre, alcune delle principali protagoniste del campionato: la capolista Rana Verona, la Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova, tutte pronte a difendere o rilanciare le proprie ambizioni in una classifica ancora corta.

Alle 18.00, il PalaSport di Civitanova Marche ospita la super sfida tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, match di cartello tra due delle squadre più in forma del torneo. I marchigiani di Medei arrivano dalla vittoria per 3-1 su Cisterna, con un Gargiulo in grande evidenza (11 punti e premio MVP) e un gioco d’attacco sempre più bilanciato. Con Nikolov e Bottolo in crescita e la regia di Boninfante, la Lube cerca il quarto successo in cinque gare per consolidare il terzo posto in classifica. Verona, invece, è la squadra del momento: quattro vittorie su quattro e vetta solitaria con 12 punti. Nell’ultimo turno i veneti di Fabio Soli hanno piegato 3-1 la corazzata Trentino, trascinati dai 26 punti di Keita, confermatosi bomber implacabile, e dal talento di Darlan e Mozic. La sfida promette scintille: da un lato l’esuberanza di Civitanova, dall’altro l’entusiasmo e la potenza fisica di Verona, in un confronto che può dire molto sulle gerarchie di vertice.

Sempre alle 18.00, al PalaPanini, la Valsa Group Modena riceve la Sonepar Padova in un match di grande interesse per la zona centrale della classifica. I gialloblù di Andrea Giuliani hanno mostrato segnali incoraggianti nonostante la sconfitta per 3-1 contro Perugia, con un Buchegger tornato su buoni livelli (14 punti). Modena, quarta con 7 punti, vuole tornare a vincere davanti al suo pubblico per rimanere in scia del gruppo di testa. Padova, reduce dal successo casalingo per 3-1 su Grottazzolina, ha impressionato per la solidità a muro (14 vincenti) e per la brillantezza di Orioli, MVP con 21 punti. La squadra di Jacopo Cuttini arriva a Modena con fiducia, consapevole di poter impensierire anche avversari di rango grazie a un gioco aggressivo al servizio e a una fase difensiva molto organizzata.

Chiude la domenica alle 20.30 al PalaBancaSport di Piacenza la supersfida tra Gas Sales Bluenergy e Sir Susa Scai Perugia. I padroni di casa, guidati da Dante Boninfante, hanno battuto Cuneo al tie-break nell’ultimo turno con una prova di forza a muro (14 vincenti) e una prestazione da applausi del turco Mandiraci (18 punti, MVP). Piacenza, sesta con 5 punti, è una squadra che ha incontrato diverse difficoltà in questa prima fase del torneo e che dovrà ridurre gli errori in battuta per competere con una corazzata come Perugia. La squadra di Angelo Lorenzetti, seconda con 11 punti, ha superato nello scorso week end 3-1 Modena in trasferta, confermando la propria compattezza e l’elevato livello tecnico del collettivo. Semeniuk (MVP), Ben Tara e Loser hanno guidato una prestazione completa, con Giannelli ispirato e una fase di muro-difesa da grande squadra. Perugia vuole dare continuità alla striscia positiva e restare a contatto con la vetta, mentre Piacenza cerca il colpo per rilanciare la propria corsa verso le prime posizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della sesta di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Domenica 9 novembre