Dove vedere in tv Italia-Islanda, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Debutto per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027, che per la terza volta si giocherà in Asia e più precisamente nel Qatar (Lusail, Doha, Al Rayyan e Al Wakrah). Gli azzurri debuttano a Tortona, dove c’è già il tutto esaurito nell’arena di recente inaugurazione e dove arriverà un’avversaria già vista tante volte nel passato recente, l’Islanda.

In casa azzurra è cambiato tutto, con Luca Banchi che ha preso in mano la panchina tricolore e ha decisamente cambiato le carte in tavola. Di nuovo dentro Amedeo Della Valle, come anche dentro una larga parte del gruppo di giovani che stanno cercando di farsi largo nei club esteri e che hanno guidato le selezioni nazionali giovanili nelle ultime due estati. Ci sarà poi la trasferta in Lituania, ma l’inizio è rappresentato da quest’occasione.

Il match tra Italia e Islanda si giocherà giovedì 27 alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-ISLANDA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 BASKET

Giovedì 27 novembre

Ore 20:30 Italia-Islanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport