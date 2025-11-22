Basket, la Dolomiti Energia Trentino batte la Nutribullet Treviso nell’anticipo del sabato in Serie A

La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo e prevale sulla Nutribullet Treviso per 81-68 nel secondo anticipo della nona giornata della Serie A di basket 2025-2026. I padroni di casa hanno ribaltato il primo quarto chiuso sul 20-24 per gli ospiti nella seconda frazione, trovando poi la fuga decisiva nel parziale finale la quarta vittoria stagionale mentre la Nutribullet rimane fanalino di coda con una sola affermazione all’attivo.

13 punti di DeVante’ Jones e 12 punti di Patrick Hassan decisivi per la squadra di coach Massimo Cancellieri, con 10 punti equamente divisi tra Selom Mawugbe, Jordan Bayehe e DJ Steward – 12 punti di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman e 11 punti di Osvaldas Olisevicius tra le fila della Nutribullet Treviso.

Dopo un avvio equilibrato la Nutribullet prova ad impensierire gli avversari con un mini-parziale di 5-0 (2-8), con l’Aquila che reagisce e si riporta subito a ridosso (7-10). Jakimowski segna la tripla del sorpasso (12-10), con Olisevicius che appoggia in contropiede per il pareggio (14-14). Trento torna davanti a +4 (18-14), con Federico Miaschi protagonista nel finale di primo quarto per il 20-24 in favore di Treviso.

Nella seconda frazione gli ospiti provano a conservare un piccolo vantaggio (22-26), ma capitan Toto Forray pareggia da due (27-27) mentre Cheick Niang deposita il pallone in fondo alla retina per il sorpasso (29-27). Weber e Miaschi impattano nuovamente nel punteggio (31-31), ma Patrick Hassan e Selom Mawugbe replicano per la Dolomiti Energia (36-31) a meno di due minuti dal termine del quarto. Una bomba per parte di Jakimovski e Olisevicius vale il 39-34 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Nutribullet torna a mordere le caviglie grazie ai canestri di Olisevicius e Stephens (41-38), allungando il mini-parziale per mettere ancora la freccia poco dopo (41-42). Contro-break di Trento firmato Mawugbe-Jones (46-42), con Abdul-Rahman che spara la tripla del nuovo vantaggio Treviso (46-47). Le due squadre lottano punto a punto, con Bayehe che appoggia per il +4 (53-49). L’Aquila trova le segnature anche a cronometro fermo con Forray e Steward per il 59-52 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva l’Aquila prova ad alzare ulteriormente l’intensità e sfonda la doppia cifra di margine con Patrick Hassan e Battle (66-56), con il giovane talento azzurro a bersaglio nuovamente dall’arco (69-56). Treviso prova a reagire con la tripla di David Torresani (69-60), con Pinkins che emula il compagno dalla distanza (73-64). Jordan Bayehe inchioda la schiacciata (75-64), con due penetrazioni di Jones e Jakimowski che avvicinao Trento al successo (81-65). Weber appoggia per il 81-68 definitivo con cui la Nutribullet Treviso cede contro la Dolomiti Energia Trentino in questo secondo anticipo per la nona giornata della Serie A di basket 2025-2026.