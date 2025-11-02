Rugby, Serie A Elite: Valorugby vince il big match con Viadana e vola in vetta

Si sono disputati oggi gli ultimi due match della quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby, con in programma il big match di vertice tra Valorugby Emilia e Viadana, oltre alla sfida tra Vicenza e Colorno. Ecco come è andata.

Al Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby torna in vetta alla classifica della Serie A Elite grazie al successo per 19-14 sul Viadana. I Diavoli salgono così a quota 19 punti, mentre i mantovani, sconfitti di misura, si consolano con il punto di bonus difensivo e restano in scia assieme a Petrarca e Rovigo.

A Vicenza, invece, i Rangers si impongono 27-17 sul Colorno e conquistano quattro punti preziosi che consentono alla formazione veneta di avvicinarsi al Mogliano Veneto Rugby. Il massimo campionato si fermerà ora per tre settimane per far posto alla Coppa Italia, prima di riprendere nel weekend del 6-7 dicembre con il quinto turno.

SERIE A ELITE – QUARTA GIORNATA

Rugby Petrarca v Rovigo 13-9

Lyons Piacenza v Biella 22-21

Mogliano Veneto v Fiamme Oro 28-3

Valorugby Emilia v Viadana 19-14

Vicenza v Colorno 27-17

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Valorugby Emilia 20, Rovigo Petrarca e Viadana 16, Fiamme Oro 14; Mogliano Veneto 7; Rangers Vicenza 6; Colorno e Lyons Piacenza 5; Biella 4