Italia-Australia, Quilter Nations Series rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Primo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 8 novembre, con fischio d’inizio alle 18.30, ospita l’Australia. Primo dei tre test match per gli azzurri di Gonzalo Quesada che nelle prossime settimane affronteranno anche Sudafrica e Cile.

Per l’Italia un esordio ostico, contro una delle grandi del panorama mondiale del rugby, seppur una squadra da tempo alla ricerca di se stessa. L’Australia arriva, infatti, da anni difficili, anche se nell’ultima Rugby Championship ha mostrato importanti passi avanti. Gli azzurri sono chiamati a una grande prova per portare a casa una vittoria e partire col piede giusto nel percorso che li porterà tra pochi mesi al Sei Nazioni.

Calcio d’inizio che avverrà al Bluenergy Stadium di Udine sabato 8 novembre, alle ore 18:30. Diretta TV garantita da RaiSport, mentre a pagamento si potrà vedere su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su Raiplay, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’Italrugby.

CALENDARIO QUILTER NATIONS SERIES 2025

Sabato 8 novembre

Ore 18:30 Italia-Australia – Diretta TV su Raiplay e Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: RaiSport, Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: Raiplay, SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport