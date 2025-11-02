Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno la taiwanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella seconda partita del torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dopo aver regolato per 6-3, 6-3 il binominio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs nel match d’apertura di questa competizione.

Le teste di serie numero 1 del tabellone se la dovranno vedere contro una coppia decisamente solida e ostica da affrontare, reduce dal successo ottenuto al super tie-break contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. Le nostre portacolori punteranno a infilare il secondo successo consecutivo, in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. In caso di sconfitta tutto sarà rimandato a mercoledì con la sfida a Kudermetova/Mertens.

L’appuntamento è per lunedì 3 novembre, alle ore 13.00: sarà il match che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale, seguito da due singolari (Swiatek-Rybakina e Anisimova-Keys) e poi dall’altro confronto di doppio del gruppo Martina Navratilova (Kudermetova/Mertens-Muhammad/Schuurs). La partita sarà tramessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-HSIEH/OSTAPENKO

Lunedì 3 novembre

Ore 13.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-HSIEH/OSTAPENKO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.