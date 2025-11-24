Dove vedere in tv Conegliano-Ankara Zeren Spor, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Champions League femminile si apre al Palaverde di Villorba, dove l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano accoglie le turche dell’ANKARA Zeren Spor Kulübü (martedì 25 novembre, ore 20.30). Le campionesse d’Italia, attualmente prime in Serie A1 con tredici vittorie in tredici partite, arrivano al debutto europeo con l’obiettivo di prendere subito il controllo del Girone C. I numeri parlano chiaro: 39 set vinti e appena 9 concessi, un dominio tecnico che rende le venete una delle favorite per il titolo europeo.

Di fronte ci sarà una squadra tutt’altro che arrendevole. L’ANKARA Zeren Spor è quarta nel campionato turco, una delle leghe più competitive al mondo, con cinque successi in sette uscite e una struttura ben definita. Il club di Ankara si presenta con un’identità precisa: battuta aggressiva, fase break organizzata e una capacità di salire di livello nei momenti cruciali. Dopo la loro unica sconfitta stagionale, le turche hanno infilato quattro vittorie consecutive, segnale di una squadra in crescita.

Per Conegliano questa sfida rappresenta un test utile a misurare la solidità del proprio sistema di gioco contro un’avversaria fisica e dinamica. Molto probabile che Santarelli prosegua nel suo programma di turnover, applicato con frequenza in questa stagione. Le pantere si affidano a un attacco già rodato, a un muro-difesa in evoluzione costante e alla consueta profondità del roster, elementi che in Europa possono fare la differenza. Il debutto casalingo assume peso specifico ancora maggiore considerando la presenza nel girone di ŁKS Łódź e Dresdner SC: partire con un successo pieno può indirizzare la qualificazione.

Al palleggio nello Zeren Spor Kulübü c’è l’ex azzurra Ofelia Malinov, rientrata da poco dopo un infortunio. Assieme a lei nel reparto alzatrici figurano le turche Eylul Karadas, 24 anni, e Nisa Nur Yilmaz, 19 anni, arrivata in estate dall’Alfemo Zeren Spor. Le opposte sono due nomi di grande esperienza internazionale: la russa Anna Lazareva, 28 anni, proveniente dal Kuzeyboru, e la serba Brankica Mihajlovic, 34 anni, ex KYK World All-Stars in Corea del Sud e con un passaggio anche in Italia nelle file di Monza.

In banda ci sono la turca Şeyma Ercan Küçükaslan, al secondo anno allo Zeren, il talento russo Svetlana Gatina, 22 anni, proveniente dalla Dinamo-Ak Bars, la serba Aleksandra Uzelac, confermata dopo l’esperienza in Brasile alla Fluminense, e la turca Saliha Sahin, 27 anni, ex Besiktas. Al centro giocano Kubra Akman, classe 1994 e al secondo anno con lo Zeren, Beyza Arici, 30 anni, arrivata dall’Eczacibasi di cui è stata una bandiera, Janset Cemre Erkul, 28 anni, ex Kuzeyboru, e la nazionale serba Maja Aleksic, che ha militato in Italia a Vallefoglia e nella scorsa stagione a Novara. I liberi sono Ozlem Alkan, proveniente dal Fenerbahce, e Ceren Onal, da due anni punto fisso del reparto difensivo dello Zeren.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba alle 20.30 di martedì 25 novembte. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e ANKARA Zeren Spor Kulübü

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

PalaVerde di Villorba – Girone D prima giornata

Martedì 25 novembre

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs ANKARA Zeren Spor Kulübü – Diretta su Sky Sport Arena (204), su Dazn in streaming e sul 214 di Sky, in streaming su Now e su Eurovolley Tv

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 di Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Now, Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.