Conegliano non si ferma: Scandicci si arrende 3-1 nel big match della decima di A1 ed è fuga per le venete

L’equilibrio che si ipotizzava ad inizio stagione? Finito. Chi si aspettava un campionato punto a punto, a differenza delle ultime stagioni, può calmare i bollenti spiriti perchè il clichè pare sempre lo stesso: Conegliano davanti e dietro, e non di poco, tutti quanti. Il verdetto arriva dal PalaVerde di Villorba dove nel big match della decima giornata la Proseggo Doc A.Carraro Imoco Conegliano supera 3-1 una Savino del Bene Scandicci combattiva, competitiva ma non abbastanza per scalfire le sicurezze della squadra di Daniele Santarelli che consolida il primo posto e abbozza il primo tentativo di fuga. Un film già visto.

Formazioni annunciate in campo e partita che si fa subito vibrante con le toscane che non mostrano timore reverenziale e giocano alla pari di un Conegliano che sembra faticare a prendere il ritmo giusto. Scandicci si porta sul 14-16 ma, quando avverte il pericolo, Conegliano si sveglia e cambia marcia: break di 6-1 per le venete che si portano avanti 20-17 e controllano il finale di set vincendo 25-22.

Nel terzo set regna l’equilubrio con Conegliano che non riesce a scrolarsi di dosso le toscane, brave a restare in scia e a non farsi distanziare per più di 2 punti fino al 18-16. Sembra tutto finito sul 21-17 per Conegliano firmato dal muro di Chirichella ma non è così, perchè la squadra di casa commette qualche errore di troppo, un’invasione, un attacco out di Gabi e la Savino del Bene è pronta a sfruttare il mini black out di Conegliano che si fa raggiungere sul 23 pari e poi si inchina agli attacch vincenti di Skinner e Antropova che siglano il 25-23.

Lo spettacolo prosegue ancche nel set successivo: Scandicci sulle ali dell’entusiasmo prova a prendere il largo (7-11) ma Conegliano rientra prepotentemente in gara con un break di 5-0 (12-11). Si gioca punto a punto, l’attacco di Sillah sul 22-20 lancia la volata finale che la Prosxecco Doc riesce a vincere con il punteggio di 25-22 con l’errore al servizio di Weitzel e l’attacco vincente di Gabi.

Nel quarto set, la partita dura ben poco. Scandicci prova a tenere il ritmo di Conegliano che sembra uno dei quei monoliti che non possono spostare neppure con le tecnologie più avanzate. Le venete si affidano alla battuta, alla difesa e all’attacco e distanziano progressivamente Scandicci che non può farci granchè, avendo perso qualche riferimento in attacco e in ricezione. Le toscane resistono fino al 10-8, poi in un baleno si trovano sotto 19-11 e la partita è già finita: 25-16 con il mano out di Haak. Per Conegliano i 22 punti di Haak, 18 per una sempre più sorprendente Sillah, 14 di Gabi e 12 di Chirichella. Per Scandicci 14 punti di Antropova, 12 di Skinner e 9 a testa per le due centrali Nwakalor e Weitzel.