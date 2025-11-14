Dove vedere in tv Barcellona-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Il doppio turno settimanale di Eurolega 2025-2026 metterà di fronte la Virtus Olidata Bologna al Barcellona. Le V-nere, reduci dalla brillante vittoria al PalaDozza contro l’Anadolu Efes, cercano di tornare alla vittoria in trasferta dopo circa un mese di digiuno. Davanti a loro una delle squadre più attrezzate del torneo, ancora alla ricerca di continuità.

Nelle ultime ore sulla panchina degli spagnoli è tornato Xavi Pascual, nove anni dopo l’ultima volta. I catalani, reduci dalla vittoria la fotofinish contro il Bayern, ora cercano un filotto di successi per risalire la classifica. Si tratta di una delle compagini con uno dei roaster più qualitativi che tra gli altri dispone anche di ex Virtus come Will Clyburn e Toko Shengelia.

Per le V-Nere, ritrovare il successo al di fuori delle mura amiche sarebbe fondamentale, visto il rendimento perfetto ed il livello espresso fin ora al PalaDozza. In trasferta la Virtus sembra improvvisamente spegnersi ed oggi, al Palau Blaugrana, servirà una prestazione di squadra entusiasmante per battere i forti spagnoli. La squadra bolognese dovrà tenere soprattutto difensivamente, affidandosi in attacco a Carsen Edwards e Matt Morgan.

Il match tra Barcellona e Virtus Bologna, valido per l’undicesima giornata di Eurolega 2025-2026, si giocherà al Palau Blaugrana alle ore 20.30. La diretta tv sarà disponibile su SKy Sport Basket (205) mentre lo streaming sarà offerto da Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport vi offrirà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale del match, per non perdervi neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET 2026

Venerdì 14 novembre Undicesima giornata

Ore 20.30 Barcellona-Virtus Bologna

DOVE VEDERE BARCELLONA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport