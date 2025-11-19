Coppa Davis 2025, la Spagna senza Alcaraz cerca l’impresa contro la Cechia

La rinuncia di Carlos Alcaraz ha completamente cambiato gli scenari nella parte bassa del tabellone delle finali di Coppa Davis. Il numero uno del mondo sarà assente a Bologna e non potrà aiutare la sua Spagna a ritornare sul tetto del mondo. Una defezione ovviamente pesantissima per la squadra di David Ferrer, che da possibile anche favorita per la vittoria si trova ora a cercare l’impresa nei quarti contro la Cechia, che può davvero essere la mina vagante nell’intera competizione.

La Cechia infatti dispone di tre ottimi singolaristi come Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Tomas Machac (i primi due sono favoriti per giocare in singolare) ed anche il doppio (Machac/Mensik hanno sfiorato la vittoria con Ram/Krajicek) è decisamente solido. Bisogna poi ricordare che la squadra capitana da Tomas Berdych è stata capace di eliminare gli Stati Uniti a casa loro con un’ultima giornata da sogno con le vittorie di Lehecka su Fritz e di Mensik su Tiafoe.

Anche la Spagna è arrivata a Bologna in maniera quasi miracolosa, visto che ha rimontato dallo 0-2 della prima giornata contro la Danimarca, ribaltando tutto sulla terra rossa casalinga prima con il doppio e poi nei due singolari finali, soprattutto quello di Pedro Martinez contro Holger Rune, vinto dopo aver anche annullato match point e dopo una battaglia epica di oltre tre ore. Chiaramente David Ferrer sperava di avere con sé Carlos Alcaraz ed invece il capitano spagnolo ora dovrà modificare tutto, anche perché la rinuncia del numero uno del mondo è arrivata a tempo scaduto per poter convocare un quinto giocatore.

Lehecka e Mensik partono favoriti nei loro rispettivi singolari, con la Spagna che dovrebbe schierare Jaume Munar e Pablo Carreno Busta. Il pronostico vede un 2-0 della Cechia, ma la Coppa Davis regala sempre grandi emozioni e clamorosi colpi di scena. Gli spagnoli si aggrappano proprio a questo e sicuramente proveranno a metterla in battaglia, con i cechi che dovranno essere bravi a gestire la pressione di essere diventati improvvisamente super favoriti, con la possibilità di andarsi a prendere un posto in semifinale.