LIVE Italia-Germania, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano i campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, quarto impegno degli azzurri nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile. Italiani che cercano il riscatto dopo l’inattesa sconfitta subita all’extra end contro la Cechia. Non sarà facile contro i campioni in carica che nella passata edizione si aggiudicarono la medaglia d’oro superando in finale la Scozia.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella cercano l’importante vittoria contro i rivali tedeschi. Formula del girone unico che permette pochissime distrazioni con diversi team a caccia delle qualificazione alla fase finale. Italia che ha tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi le medaglie, e che soprattutto vuole affinare il feeling e le giocate in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina.

Teutonici che rispondono con Marc Muskatewitz (skip), Benjamin Kapp, Felix Messenzehl e Johannes Scheuerl, ovvero i campioni d’Europa 2024. Compagine affiatata che unisce perfettamente un gioco tecnico ed aggressivo. Sarà una sfida tutta da seguire tra tedeschi ed azzurri. Tuttavia i tedeschi sono già spalle al muro in quanto vantano uno score di una vittoria e due sconfitte.

Italia-Germania, quarto impegno degli azzurri nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!