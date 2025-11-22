Curling, l’Italia inizia con una vittoria non semplice gli Europei femminili: sconfitta la Lituania

Inizia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di curling femminile, impegnata da oggi ai Campionati Europei 2025, rassegna quest’anno in scena in Finlandia, precisamente sul ghiaccio di Lohja. Le azzurre hanno infatti vinto l’ostico primo match del round robin, superando la Lituania di misura con il risultato di 8-7.

Partenza di incontro positivo per le nostre portacolori che, dopo aver subito solo un punto dalle avversarie (con il martello in mano nel primo end) sono riuscite a mettere a referto tre sigilli, complice un rilascio perfetto di Constantini, lesta nell’approfittare della tavola apparecchiata dalla collega rivale, imprecisa nel suo ultimo tiro.

Attenta poi la compagine tricolore che limita i danni concedendo solo un timbro al terzo end, per poi prendere il largo avanzando di due unità nel quarto e rubando poi la mano sia al quinto che al sesto servendosi di un doppio errore da parte di Paulauskaite e portando così il match sul 7-2

Buono comunque l’atteggiamento delle lituane, le quali provano a rientrare due volte in partita, marcando due punti al settimo, subendone uno dall’Italia nella ripresa successiva e segnandone poi altri due nel penultimo atto. Sul parziale di 8-6 Constantini e compagne devono fare i conti con un ottimo gioco avversario. Ma all’ultimo rilascio, con due pericolose pietre di matrice lituana, la nostra skip argina la rimonta, subendo una mano rubata da un solo punto.

Stasera, alle ore 18:30, le azzurre dovranno salire di livello contro una delle squadre più quotate della rassegna: la Svizzera.