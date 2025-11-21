Curling, Europei 2025: le favorite del torneo maschile. Svezia e Gran Bretagna in prima fila, ma c’è equilibrio

Sembrano essere due le grandi favorite della vigilia sul fronte maschile agli Europei 2025 di curling, che si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre: la Scozia di Bruce Mouat si presenterà da Campione del Mondo, la Svezia del fenomeno Niklas Edin è sempre un riferimento in campo internazionale e sogna di riprendere lo scettro continentale. Le due corazzate sembrano avere una marcia in più, ma attenzione alla Germania di Marc Muskatewitz, che lo scorso anno sorprese tutti e conquistò il titolo regolando proprio gli anglosassoni nell’atto conclusivo.

L’Italia dello skip Joel Retornaz punterà a riscattare l’opaco sesto posto della passata edizione e cercherò di rilanciarsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il chiaro potenziale per qualificarsi alle semifinali e andare a caccia di una medaglia dopo i bronzi del 2021 e del 2022. Attenzione a una possibile nuova magia della Svizzera di Yannick Schawaller, che nella passata annata agonistica raggiunse la finale iridata e perse solo di misura contro la Scozia.

La Norvegia Magnus Ramsfjell proverà a confermarsi ai vertici dopo il bronzo di dodici mesi fa, non andranno sottovalutate la Cechia di Lukas Klima e la Danimarca di Jacob Schmidt, mente sembrano un gradino sotto nelle gerarchie la Polonia di Konrad Stych e l’Austria di Mathias Genner.