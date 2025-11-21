Curling, i convocati dell’Italia per gli Europei: quartetti confermati, caccia alle medaglie

Gli Europei 2025 di curling si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. La stagione entra nel vivo e propone la rassegna continentale a meno di tre mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenterà all’appuntamento con tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia con entrambe le squadre, dopo che lo scorso anno le donne chiusero al quarto posto e gli uomini incapparono in una battuta a vuoto (sesta piazza).

Non ci saranno novità nelle due formazioni, sono stati confermati i due rodati quartetti. Sul fronte maschile lo skip sarà Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, mentre Alberto Pimpini sarà la riserva. Tra le donne, invece, Stefania Constantini ricoprirà il ruolo di skip e giocherà insieme a Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli.

Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i podi. L’esordio è previsto sabato 22 novembre: le donne alle ore 08.00 contro la Lituania e gli uomini alle ore 13.30 contro la Norvegia.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CURLING 2025

UOMINI: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini.

DONNE: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli.