Curling, brutta sconfitta per l’Italia agli Europei femminili con la Norvegia: per i playoff è già durissima

L’Italia è stata sonoramente sconfitta dalla Norvegia nella terza partita degli Europei 2025 di curling femminile, perdendo con un netto 9-2 in una partita durata appena sette end. La formazione scandinava ha dominato in lungo e in largo sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), mentre le azzurre non sono mai riuscite a imbastire il loro gioco e non sono mai state capaci di battagliare ad armi pari, cedendo in un paio di ore in quello che poteva essere considerato uno scontro diretto fondamentale in ottica passaggio del turno.

La nostra Nazionale è scivolata per la seconda volta di fila in questa rassegna continentale, dopo che ieri sera aveva perso contro la Svizzera per 8-4. Per il momento il quartetto tricolore ha incamerato soltanto il sofferto successo contro la poco blasonata Lituania e la strada per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, si è già fatta complicata per Stefania Constantini e compagne, per il momento poco convincenti nel primo grande evento verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Italia tornerà in scena nella giornata di lunedì 24 novembre per disputare due incontri: alle ore 07.00 contro la Scozia e alle ore 15.00 contro la Svezia. Si tratterà di due sfide impegnative contro avversarie che puntano alle medaglie, occorrerà inevitabilmente vincere per non compromettere in maniera quasi definitiva la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.

CRONACA ITALIA-NORVEGIA EUROPEI CURLING

La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei e la vice Giulia Zardini Lacedelli sono andate in crisi già in avvio di partita contro la formazione guidata dalla skip Marianne Roervik, capace di mettere a segno due punti di pregevole fattura. Le azzurre sono poi andate in apnea e si sono viste strappare la mano in due end consecutivi: due punti nel secondo e uno nel terzo, per il 5-0 in favore delle scandinave.

La nostra Nazionale ha accorciato le distanze gestendo bene il martello durante la quarta frazione (due punti per il 2-5), ma poi la Norvegia ha pigiato il piede sull’acceleratore e ha dominato la scena in maniera perentoria: due punti nel quinto parziale per il 7-2 all’intervallo, poi altre due mani rubate da un punto a testa (9-2) e giochi chiusi con grande anticipo.