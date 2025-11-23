CurlingSport Invernali
Curling, tutto facile per l’Italia maschile. Austria battuta in 6 end agli Europei
Due su due per la Nazionale italiana di curling maschile, impegnata in questi giorni ai Campionati Europei 2025 in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). I nostri ragazzi hanno infatti sconfitto nettamente l’Austria in soli sei end nella prima disputa della seconda giornata, imponendosi con il risultato di 10-1.
Dominio totale quello della formazione capitanata da Joel Retornaz, capace di marcare, pronti-via, tre punti con il martello in possesso, per poi rubare la mano nel secondo e nel terzo end, complici delle manovre quantomeno discutibili da parte di Genner, portando così il parziale sul 6-0.
La superiorità schiacciante tricolore prosegue anche nella quarta ripresa, dove lo skip rivale, completamente in bambola, consente a Retornaz di mettere a referto altri tre sigilli. Ormai spacciata, l’Austria smuove il tabellino al quinto round, non andando però oltre il singolo punto, ma sarà l’unico flebile squillo di una partita che si concluderà nell’end successivo, quando gli azzurri rilasciano la stone valida per il 10-1, portando i rivali a chiudere i battenti in anticipo.