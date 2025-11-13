Ambesi lapidario: “Zverev ha giocato bene con Sinner, ma ha perso comunque 2-0…”

Le ATP Finals 2025, in corso di svolgimento a Torino, entrano sempre più nel vivo. Oggi, infatti, iniziano gli incontri della terza ed ultima giornata della fase iniziale, per cui le semifinali sono già all’orizzonte, con Jannik Sinner che ha già staccato il pass, vincendo nettamente contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3.

Nella puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, sono stati analizzati tutti gli spunti emersi dal match del fuoriclasse azzurro. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dai prossimi impegni: “Penso che si stia facendo interessante l’eventuale calendario in vista delle semifinali. Penso che sia stato fondamentale per Sinner aver chiuso il girone da primo. In questo modo, a rigor di logica, dovrebbe giocare il match delle 14.00 domani. A questo punto Zverev o Auger-Aliassime non giocheranno la prima semifinale di sabato. Nel caso, quindi, Jannik inizierà il programma nella giornata di sabato ed è una bella notizia. In questo modo, quindi, potrebbe avere quasi oltre 24 ore di tempo in vista della finale per gestire lo sforzo nel migliore dei modi”.

Jannik Sinner ieri ha sconfitto Sacha Zverev. “Il tedesco ha disputato un buon match ma ha comunque perso 2-0. Ora si fa dura la vita per lui. Per andare in finale, infatti, prima dovrà battere Auger-Aliassime quindi, molto probabilmente, troverà in semifinale due contro cui perde sempre come Alcaraz o Fritz”.

Ambesi torna poi sulla sfida di ieri: “Sulle palle break avute Sinner gli ha piazzato altrettante prime di servizio, con una sola risposta. Quando lo ha fatto l’altoatesino ha chiuso subito con un bel dritto. Se per caso vincesse due set a zero anche contro Shelton, raggiungerà i 16 set consecutivi. L’americano? Ha giocato bene contro Auger-Aliassime, ha avuto anche un match point. Nel primo set il canadese ha sbagliato tanto, si vede che non era centrato. Poi ha alzato l’asticella e ha vinto. Diciamo che andrà pesato domani contro Zverev”.

La chiusura è su Fritz contro DeMinaur: “Un anno fa l’americano se l’è dovuta sudare contro l’australiano. DeMinaur mi sembra che non si trovi così male su questo campo e contro Fritz. Di sicuro c’è una importante differenza di peso. Per l’americano vincere 2-0 e non 2-1 potrebbe fare la differenza per mettere pressione ad Alcaraz”.

