Coppa del Mondo sci di fondo Ruka 2025: programma, orari, tv, streaming

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre a Ruka, in Finlandia: sulle nevi finlandesi si disputeranno una 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli venerdì 27, una sprint in tecnica classica sabato 28 ed una 20 km in tecnica libera con partenza in linea domenica 29.

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle gare finlandesi.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2025

Venerdì 27 novembre

10.30 10 km tc femminile con partenze ad intervalli – Diretta tv su Rai Sport HD

13.15 10 km tc maschile con partenze ad intervalli – Diretta tv su Rai Sport HD

Sabato 28 novembre

8.55 Qualificazioni sprint tc maschile e femminile

11.25 Fasi finali sprint tc maschile e femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Domenica 29 novembre

10.00 20 km tl maschile con partenza in linea – Diretta tv su Rai Sport HD

11.45 20 km tl femminile con partenza in linea – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.