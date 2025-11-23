Curling, l’Italia scivola contro la Cechia all’extra-end: prima sconfitta agli Europei

L’Italia ha perso contro la Cechia per 9-8 all’extra-end agli Europei 2025 di curling maschile, incappando nella prima sconfitta della rassegna continentale dopo i successi ottenuti contro Norvegia e Austria. Gli azzurri si sono dovuti inchinare al supplementari contro un’avversaria decisamente solida e ambiziosa, in quello che era uno scontro diretto importante per il passaggio del turno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia).

La nostra Nazionale occupa il secondo posto in classifica generale con due successi all’attivo, appaiata a Cechia, Polonia, Svizzera, Svezia, alle spalle dell’imbattuta Scozia. Il cammino verso la qualificazione alle semifinali, riservate alle migliori quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, passerà dalle due importanti sfide di domani contro la Germania (ore 11.00) e contro la Polonia (ore 19.00).

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il vice Mattia Giovanella hanno optato per una mano nulla in avvio e poi è iniziato un botta e risposta: due punti per gli azzurri nel secondo end, risposta dei cechi nel terzo (2-2), altre due stone in casa per la nostra Nazionale (4-2) e poi il ribaltone degli avversari con tre punti per il 5-4 prima dell’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia ha agguantato il pareggio (5-5), poi la Cechia ha messo la testa avanti e ha rubato due mani di fila per issarsi sul +3 (8-5). Gli azzurri non hanno mollato la presa, hanno inventato un tris da urlo e hanno trascinato la contesa all’extra-end, dove però i cerchi hanno fatto valere il vantaggio dell’ultimo tiro per chiudere i conti.