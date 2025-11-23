Ciclocross, uno spettacolare Thibau Nys domina la prima prova di Coppa del Mondo a Tabor. Ceolin 32°

Thibau Nys si conferma uno dei protagonisti assoluti del panorama internazionale del ciclocross. A Tabor il belga domina, con una performance di straordinaria autorità, la prima prova di Coppa del Mondo della categoria élite maschile. Il messaggio alla concorrenza, in attesa del debutto di van der Poel e Van Aert, appare molto chiaro.

Il belga, in testa alla corsa fin dalle prime battute, prende il comando della corsa fin dal secondo giro e s’invola in quella che per lui rappresenta un’autentica cronometro individuale. La medaglia d’argento dell’ultima rassegna continentale taglia il traguardo con il tempo di 1h 03’39”, infligge distacchi importanti a tutti i rivali e poi ne controlla agevolmente il tentativo di rientro nel finale.

Il belga Laurens Sweeck, con un ritardo di otto secondi, conquista la seconda posizione precedendo allo sprint l’olandese Joris Nieuwenhuis. Completano una top 5 dalle forti tinte belghe Jeente Michels, quarto a dodici secondi dal vincitore, e Emiel Verstrynge, quinto con un distacco di ventisette secondi.

Da segnalare la caduta di cui è vittima, poco dopo metà gara, Michael Vanthourenhout. Il vincitore dello scorso anno arriva lungo su una curva che immette nel tratto in asfalto e picchia la spalla sinistra. Il belga si rimette in selle e chiude la sua prova al diciassettesimo posto. Federico Ceolin, unico italiano in gara, taglia il traguardo in trentaduesima posizione, a 3’35” dal vincitore.