Ciclocross, altro terzo posto azzurro a Tabor. Viezzi sul podio tra gli Under 23

Ancora un terzo posto per la spedizione azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Cechia. Dopo quelli ottenuti da Filippo Grigolini e Giorgia Pellizzotti nella categoria Under 19 (junior), è arrivato anche quello di Stefano Viezzi tra gli Under 23.

A salire sul gradino più alto del podio è stato l’olandese David Haverdings, che ha battuto in volata il francese Aubin Sparfel. Al terzo posto ha concluso proprio Viezzi, che è rimasto staccato solamente di 3″ dal vincitore. Un terzetto belga ai piedi del podio, con il quarto posto di Arthur Van Den Boer, davanti ai connazionali Viktor Vandenberghe e Kay De Bruyckere.

Settimo posto per il ceco Krystof Bazant, che ha preceduto un altro belga, Sil De Brauwere, e l’olandese Guus Van Den Eijnden. Completa la top 10 il francese Jules Simon. Viezzi era l’unico italiano in gara. La giornata a Tabor, però, non è ancora finita, visto che mancano le due prove élite, molto attese dai colori azzurri.