Ciclismo: Oier Lazkano sospeso dall’UCI per doping. “Sono innocente”

Stagione finita, ma è arrivata una notizia che ha sconvolto il mondo del ciclismo. Oier Lazkano, campione spagnolo 2023, è stato infatti sospeso da parte dell’UCI in accordo con le regole Anti-Doping UCI a causa di anomalie inspiegate nel suo passaporto biologico da atleta nel 2022, 2023 e 2024.

Il 25enne è passato nello scorso inverno dalla Movistar alla Red Bull-Bora-hansgrohe, con il team tedesco che prontamente ha deciso di licenziare il proprio corridore.

Oggi sono arrivate le parole dello spagnolo: “Voglio chiarire con assoluta chiarezza che non ho fatto assolutamente uso di doping o altre sostanze o metodi proibiti. La mia carriera si è costruita sul duro lavoro quotidiano, sulla dedizione e sull’onestà. Sono un atleta pulito e una persona integra. Difenderò la mia reputazione e farò tutto il necessario per dimostrare la mia completa innocenza e dimostrare di non essere coinvolto in alcuna pratica illegale”.

E ancora: “Ora con i miei legali e consulenti potranno essere adottate tutte le misure necessarie per dimostrare la mia integrità. Confido nella verità e nella giustizia sportiva. Continuerò a difendere il mio nome e la mia dignità professionale con determinazione e trasparenza”.