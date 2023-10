LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA: Van Aert favorito, occhio a Hirschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Coppa Bernocchi 2023! La classica italiana, secondo atto del Trittico Lombardo (tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine), giunge alla sua 104a edizione e lo fa in grande stile, con una startlist d’eccezione.

Sono tante infatti le stelle di alto livello presenti alla partenza di Parabiago: l’uomo più atteso è senza dubbio Wout van Aert che per la prima volta ha deciso di affrontare le classiche autunnali italiane nel finale di stagione. Il belga è probabilmente il favorito per la gara, ma i rivali non mancheranno, a partire da Marc Hirschi, uomo di punta di una UAE che potrà giocarsi anche la carta Juan Sebastian Molano in un eventuale sprint di gruppo, esito che si è verificato piuttosto di frequente nelle ultime edizioni.

Tra gli uomini più veloci e dunque potenziali candidati al successo ci saranno anche Michael Matthews, Max Kanter e Corbin Strong ma saranno tanti i protagonisti e le squadre che tenteranno azioni da lontano. Attenzione dunque a uomini come il campione transalpino Valentin Madouas, o il campione iberico Oier Lazkano. Da non sottovalutare anche Julian Alaphilippe, Rui Costa e Chris Harper. In chiave Italia gli uomini più attesi saranno Giulio Ciccone, Davide Formolo, Andrea Bagioli e Vincenzo Albanese. Curiosità anche intorno a Francesco Busatto, già ottimo protagonista nelle sue prime corse tra i pro. Da segnalare anche la presenza di Thibaut Pinot, alla terzultima corsa in carriera.

Il percorso è quello solito che si apre a tante interpretazioni, in cui il fulcro sarà il circuito della Valle Olona: un anello di 17 km che verrà percorso per sette volte che presenta prima il breve strappo di San Pancrazio (600 metri intorni all’8%) e poi soprattutto il Piccolo Stelvio, salita di 1700 metri con una pendenza media del 7.1%, che culminerà sulla rampa ribattezzata “Caramamma”, dove si toccherà anche il 14%. Dall’uscita del circuito al traguardo ci saranno 26 km in leggera discesa, ideali per inseguimenti e tentativi.

La partenza ufficiale sarà data alle ore 11.00. Noi di OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2023 con aggiornamenti dalla corsa minuto per minuto ed in tempo reale, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione di una delle corse più ricche di tradizione del nostro paese. Non mancate!

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli