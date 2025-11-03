Ciclismo, storico accordo per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni: si vuol rafforzare il movimento tricolore

L’obiettivo è il seguente: rafforzare il ciclismo italiano, creando un senso di unità e collaborazione tra i vari team e le diverse leghe che li rappresentano. In quest’ottica, pensando alla prossima stagione ciclistica, si è tenuto a Milano un incontro tra il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, il membro del direttivo Mauro Vegni, e le squadre italiane.

A questo meeting hanno preso parte i tre team Professional, VF Group–Bardiani CSF–Faizanè (rappresentata da Bruno Reverberi), Polti–Visit Malta (rappresentata da Ivan Basso), Team Solution Tech (rappresentato da Serge Parsani), la nuova formazione Professional 2026, MBH Bank Ballan CSB Colpack (rappresentata da Antonio Bevilacqua) e le compagini Continental.

Si parla di un accordo storico tra Lega Ciclismo, team Professional e team Continental per l’organizzazione della Coppa Italia delle Regioni, una nuova competizione che unisce le diverse anime del ciclismo italiano. Questa iniziativa mira a creare un’unica competizione che coinvolga tutte le categorie di squadre professionistiche, rafforzando in questo modo il movimento ciclistico nostrano attraverso un maggiore spirito di collaborazione in un periodo non facile.

“È un incontro che segna una svolta molto importante, per noi storica. Abbiamo percepito un’attenzione da parte del Presidente Pella, che ringraziamo, che non avevamo mai avuto da nessuno in passato. Le Continental sono sempre state una terra di nessuno: oggi, invece, siamo allineati in una nuova sinergia per il ciclismo italiano e speriamo di poter formare in futuro una Lega a 12 squadre. Il nostro obiettivo è riconoscerci in toto in questa Lega. Pella sta rivoluzionando in positivo il mondo del ciclismo con progetti veri, con il coinvolgimento di tutti e risposte concrete per avviare sempre più giovani al professionismo“, ha dichiarato Stefano Chiari, manager del team Beltrami TSA Trecolli.

La Lega Ciclismo si impegna nei confronti delle squadre Professional e Continental, che potranno essere presenti alle gare della competizione citata, in particolare a partire da Tour della Magna Grecia e Giro di Sardegna, supportando i costi di partecipazione. A conclusione del meeting, Pella si è detto molto soddisfatto: “Abbiamo terminato un’ottima giornata di confronto. Con questa sinergia il gruppo passa da 3 a 12 team in un anno: la Coppa Italia delle Regioni quadruplica la presenza di squadre italiane, con un risultato straordinario che ci porta a essere apprezzati da tutti gli organismi internazionali e soprattutto dalle Istituzioni italiane a cui va sempre il mio sincero ringraziamento. Un traguardo impossibile da ipotizzare solo un anno fa, quando sono stato eletto Presidente. Una Lega che fa del gioco di squadra la sua ragione d’essere, coinvolgendo tutti con l’unico fine di valorizzare il ciclismo. Il fatto che tutti vogliano entrare e collaborare con la Lega, anche se non sempre possibile per motivi statutari, ci rende felici di constatare che siamo in perfetta sintonia con squadre, dirigenti e corridori, che rappresentano un mondo che milioni di italiani amano da sempre. Il mio e nostro obiettivo è quello di sostenere i costi di partecipazione dei team per consentire agli atleti italiani di maturare esperienze importanti, permettendo loro di diventare bravi corridori e, magari, grandi campioni“.