Giro delle Fiandre 2024: il borsino dei favoriti. Van der Poel davanti a tutti, Jorgenson lo sfida

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi è il giorno della Pasqua di Risurrezione, ma per gli appassionati di sport e di ciclismo è il grande giorno del Giro delle Fiandre, la Classica Monumento che apre la stagione delle Classiche del Nord nel mese di aprile, che proseguirà nelle prossime tre domeniche.

Il favorito numero uno per la vittoria finale sarà inevitabilmente Mathieu van der Poel, vincitore di questa corsa già nel 2020 e nel 2022. L’anno scorso il successo gli è sfuggito perché si è trovato di fronte un Tadej Pogacar straordinario: lo sloveno non ci sarà a difendere la vittoria perché impegnato già a preparare il sogno doppietta Giro-Tour. Non ci sarà soprattutto l’atteso duello con Wout Van Aert, in quanto il belga si è infortunato gravemente dopo una caduta alla Attraverso le Fiandre mercoledì: una frattura alla clavicola e alle costole che non rende possibile una sua partecipazione.

Dopo Van der Poel troviamo quindi Matteo Jorgenson, vincitore mercoledì alla Dwars e in grande spolvero, corridore completo che ha fatto un salto di qualità notevole quest’anno essendo approdato al Team Visma | Lease a Bike: ha vinto la Parigi-Nizza e si sta disimpegnando alla grande anche in questo tipo di tracciati alla sua prima esperienza. Sulla stessa linea Mads Pedersen, anche se per il danese andranno valutati gli strascichi della caduta di mercoledì scorso, ma l’ex campione del mondo è già riuscito a battere Van der Poel alla Gand-Wevelgem.

Può recitare un ruolo da protagonista Alberto Bettiol che ha un feeling speciale con il Fiandre avendolo vinto nel 2019: il toscano si è bloccato sul più bello alla Attraverso le Fiandre, accusando i crampi a poco meno di 20 km dall’arrivo dopo aver tentato l’attacco, ma ha mostrato la sua condizione smagliante vincendo la Milano-Torino e arrivando quinto alla Sanremo. Se riusciranno a resistere, allo sprint sono credibili Jasper Philipsen e Jonathan Milan, mentre altri corridori competitivi sono Tiesj Benoot e Stefan Kung.

BORSINO DEI FAVORITI GIRO DELLE FIANDRE 2024

***** Mathieu van der Poel

**** Matteo Jorgenson, Mads Pedersen

*** Alberto Bettiol

** Tiesj Benoot, Stefan Kung, Dylan Van Baarle, Kasper Asgreen, Tim Wellens

* Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Michael Matthews, Matteo Trentin, Oier Lazkano, Valentin Madouas, Fred Wright