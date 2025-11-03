Ciclismo, tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2026 tra World Tour e Professional

La stagione del ciclismo è appena terminata, ma ovviamente si inizia già a guardare al prossimo anno. Il calendario scatterà a gennaio, con la trasferta australiana, c’è da firmare gli ultimi contratti, ma le squadre stanno tentando di completare il prima possibile i propri roster. Andiamo a scoprire quali saranno gli azzurri che esordiranno da professionisti nella passata stagione.

Al momento confermati in cinque nel World Tour: grande salto dagli junior per Mattia Agostinacchio (EF Education – EasyPost), spazio anche ad Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious), Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike), Matteo Milan (Groupama – FDJ United) ed Edoardo Zamperini (Cofidis). Molti di più quelli nelle fila delle varie Professional.

ITALIANI CHE PASSERANNO PROFESSIONISTI 2026

WORLD TOUR

Mattia Agostinacchio (EF Education – EasyPost)

Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious)

Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike)

Matteo Milan (Groupama – FDJ United)

Edoardo Zamperini (Cofidis)

PROFESSIONAL

Matteo Ambrosini (MBH Bank CSB Ballan)

Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta)

Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta)

Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta)

Diego Bracalente (MBH Bank CSB Ballan)

Cesare Chesini (MBH Bank CSB Ballan)

Edoardo Cipollini (MBH Bank CSB Ballan)

Luca Cretti (MBH Bank CSB Ballan)

Fabrizio Crozzolo (Team Polti VisitMalta)

Dario Giuliano (Team Polti VisitMalta)

Marco Manenti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè)

Lorenzo Masciarelli (MBH Bank CSB Ballan)

Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Ballan)

Matteo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè)