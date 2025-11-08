Puntata speciale di Swim Zone dedicata al Trofeo Nico Sapio 2025, in corso a Genova, primo grande test stagionale per gli azzurri del nuoto in vasca corta! A meno di un mese dai Campionati Europei di vasca corta in Polonia (2-7 dicembre), gli atleti italiani si misurano in una delle manifestazioni più attese dell’autunno. Martina Bonacchi ha raccolto le impressioni dei protagonisti della prima giornata: dal campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo, a Filippo Megli, Alessandro Ragaini, Arianna Castiglioni, Lorenzo Zazzeri e Costanza Cocconcelli. Un’occasione per scoprire sensazioni, obiettivi e stato di forma dei migliori nuotatori italiani in vista dell’Europeo di dicembre. Non perderti le interviste esclusive e tutte le emozioni del Trofeo Nico Sapio 2025! Hashtag consigliati #SwimZone #TrofeoNicoSapio #Nuoto #SimoneCerasuolo #FilippoMegli #AriannaCastiglioni #LorenzoZazzeri #CostanzaCocconcelli #AlessandroRagaini #NuotoAzzurro #Genova #EuropeiNuoto #VascaCorta #Swimming #ItaliaNuoto #SwimLife