Beach VolleySport in tv
Calendario Mondiali beach volley 2025: programma, orari dai gironi alla finale, tv, streaming
Un Mondiale fuori stagione, alm eno per quanto riguarda Europa e Usa, ma molto atteso nel mondo del beach volley dove è in atto un ricambio generazionale nell’anno successivo ai Giochi Olimpici di Parigi e nel quale la “vecchia guardia” che poi così vecchia non è, vuole continuare a farsi valere. Le speranze italiane ai Mondiali di beach volley 2025 sono tutte sulle spalle di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth e di Claudia Scampoli e Giada Bianchi, le uniche coppie azzurre qualificate alla rassegna iridata, in programma dal 14 al 23 novembre.
Per Gottardi e Orsi Toth, inserite nella Pool I, il debutto sarà venerdì 14 novembre contro le canadesi Monkhouse/Bélanger (ore 12:00), primo passo di un girone che proseguirà sabato 15 alle 17:00 contro le neozelandesi Polley/MacDonald, per poi chiudersi lunedì 17 alle 19:30 contro le statunitensi Donlin/Denaburg, avversarie esperte e fisicamente solide. Una partenza impegnativa ma alla portata per la coppia tricolore, chiamata a confermare la costanza di rendimento mostrata nel World Tour e a centrare il pass diretto per gli ottavi di finale.
Sfida altrettanto difficile per Scampoli e Bianchi, inserite nella Pool E, dove si misureranno con avversarie di primissimo livello. L’esordio è fissato per venerdì 15 novembre alle 9:00 contro le giapponesi Shiba/Reika, seguito sabato 16 (ore 10:00) dal match contro le messicane Torres/Gutierrez, prima della chiusura di lunedì 17 (ore 15:00) contro le lettoni Tina/Anastasija, tra le favorite per il titolo. Una fase a gironi serrata, nella quale le azzurre dovranno subito trovare ritmo e continuità per ambire alla qualificazione diretta senza passare dai temuti lucky losers del 18 novembre.
Il torneo femminile proseguirà poi con i sedicesimi di finale il 19 novembre, seguiti da ottavi il 20, quarti il 21, semifinali il 22 e le finali domenica 23 novembre, giornata che assegnerà le medaglie e incoronerà le nuove campionesse del mondo. Anche il torneo maschile seguirà lo stesso calendario, con i gironi in programma dal 14 al 17 novembre. Spiccano nel tabellone coppie di livello assoluto come i campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig, i campioni del mondo in carica, i cechi Perusic/Schweiner, i campioni di tutto Mol/Sorum e gli astri nascenti del circuito, gli svedesi Andersson/Nilsson, pronti a contendersi il trono mondiale nelle giornate finali del 22 e 23 novembre.
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14 novembre — 11:00 Thamela/Victoria (BRA) – Gaona/Allcca (PER)
14 novembre — 12:00 Lazarenko/Romaniuk (UKR) – Michelle/Corrales (PAR)
15 novembre — 10:00 Lazarenko/Romaniuk (UKR) – Gaona/Allcca (PER)
15 novembre — 16:00 Thamela/Victoria (BRA) – Michelle/Corrales (PAR)
17 novembre — 11:00 Thamela/Victoria (BRA) – Lazarenko/Romaniuk (UKR)
17 novembre — 15:00 Michelle/Corrales (PAR) – Gaona/Allcca (PER)
POOL B
14 novembre — 17:00 Carol/Rebecca (BRA) – Marwa/Nada (EGY)
14 novembre — 17:00 Davidova/Khmil (UKR) – Konink/Poiesz (NED)
15 novembre — 10:00 Davidova/Khmil (UKR) – Marwa/Nada (EGY)
15 novembre — 11:00 Carol/Rebecca (BRA) – Konink/Poiesz (NED)
17 novembre — 09:00 Carol/Rebecca (BRA) – Davidova/Khmil (UKR)
17 novembre — 09:00 Konink/Poiesz (NED) – Marwa/Nada (EGY)
POOL C
14 novembre — 18:00 Nuss/Brasher (USA) – Pamela/Esther M (NGR)
14 novembre — 19:30 van Driel/Bekhuis (NED) – Vitoria/Hegeile (BRA)
16 novembre — 09:00 Nuss/Brasher (USA) – Vitoria/Hegeile (BRA)
16 novembre — 11:00 van Driel/Bekhuis (NED) – Pamela/Esther M (NGR)
17 novembre — 10:00 Nuss/Brasher (USA) – van Driel/Bekhuis (NED)
17 novembre — 10:00 Vitoria/Hegeile (BRA) – Pamela/Esther M (NGR)
POOL D
14 novembre — 20:30 Cannon/Kraft (USA) – Vanessa/Mucheza (MOZ)
14 novembre — 20:30 Ittlinger/Grüne (GER) – Placette/Richard (FRA)
16 novembre — 12:00 Cannon/Kraft (USA) – Placette/Richard (FRA)
16 novembre — 16:00 Ittlinger/Grüne (GER) – Vanessa/Mucheza (MOZ)
17 novembre — 14:00 Cannon/Kraft (USA) – Ittlinger/Grüne (GER)
17 novembre — 14:00 Placette/Richard (FRA) – Vanessa/Mucheza (MOZ)
POOL E
15 novembre — 09:00 Tina/Anastasija (LAT) – Torres/Gutierrez (MEX)
15 novembre — 09:00 Scampoli/Bianchi (ITA) – Shiba/Reika (JPN)
16 novembre — 10:00 Scampoli/Bianchi (ITA) – Torres/Gutierrez (MEX)
16 novembre — 12:00 Tina/Anastasija (LAT) – Shiba/Reika (JPN)
17 novembre — 15:00 Tina/Anastasija (LAT) – Scampoli/Bianchi (ITA)
17 novembre — 16:00 Shiba/Reika (JPN) – Torres/Gutierrez (MEX)
POOL F
14 novembre — 10:00 Ana Patrícia/Duda (BRA) – Phillips/Mears (AUS)
14 novembre — 16:00 Svozilova/Stochlova (CZE) – Okla/Lunio (POL)
15 novembre — 12:00 Svozilova/Stochlova (CZE) – Phillips/Mears (AUS)
15 novembre — 14:00 Ana Patrícia/Duda (BRA) – Okla/Lunio (POL)
16 novembre — 11:00 Ana Patrícia/Duda (BRA) – Svozilova/Stochlova (CZE)
16 novembre — 14:00 Okla/Lunio (POL) – Phillips/Mears (AUS)
POOL G
14 novembre — 14:00 Shaw/Cheng (USA) – Fleming/Fejes (AUS)
14 novembre — 16:00 Dani/Tania (ESP) – Paulikiene/Raupelyte (LTU)
15 novembre — 15:00 Shaw/Cheng (USA) – Paulikiene/Raupelyte (LTU)
15 novembre — 17:00 Dani/Tania (ESP) – Fleming/Fejes (AUS)
16 novembre — 15:00 Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Fleming/Fejes (AUS)
16 novembre — 16:00 Shaw/Cheng (USA) – Dani/Tania (ESP)
POOL H
15 novembre — 13:00 Müller/Tillmann (GER) – Churin/Abdala (ARG)
15 novembre — 14:00 Bock/Lippmann (GER) – Gonzalez/Navas (PUR)
16 novembre — 18:00 Müller/Tillmann (GER) – Gonzalez/Navas (PUR)
16 novembre — 19:30 Bock/Lippmann (GER) – Churin/Abdala (ARG)
17 novembre — 15:00 Müller/Tillmann (GER) – Bock/Lippmann (GER)
17 novembre — 17:00 Gonzalez/Navas (PUR) – Churin/Abdala (ARG)
POOL I
14 novembre — 09:00 Donlin/Denaburg (USA) – Polley/MacDonald (NZL)
14 novembre — 12:00 Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Monkhouse/Bélanger (CAN)
16 novembre — 17:00 Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Polley/MacDonald (NZL)
16 novembre — 17:00 Donlin/Denaburg (USA) – Monkhouse/Bélanger (CAN)
17 novembre — 19:30 Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Donlin/Denaburg (USA)
17 novembre — 19:30 Polley/MacDonald (NZL) – Monkhouse/Bélanger (CAN)
POOL J
15 novembre — 15:00 Melissa/Brandie (CAN) – Mahassine/Dina (MAR)
15 novembre — 18:00 Vieira/Chamereau (FRA) – Stam/Schoon (NED)
16 novembre — 19:30 Melissa/Brandie (CAN) – Stam/Schoon (NED)
16 novembre — 20:30 Vieira/Chamereau (FRA) – Mahassine/Dina (MAR)
17 novembre — 21:00 Melissa/Brandie (CAN) – Vieira/Chamereau (FRA)
17 novembre — 21:30 Stam/Schoon (NED) – Mahassine/Dina (MAR)
POOL K
14 novembre — 11:00 Anouk/Zoé (SUI) – Paniagua/Payano (DOM)
14 novembre — 15:00 Klinger D./Klinger R. (AUT) – Alchin/Johnson (AUS)
15 novembre — 19:30 Klinger D./Klinger R. (AUT) – Paniagua/Payano (DOM)
15 novembre — 20:30 Anouk/Zoé (SUI) – Alchin/Johnson (AUS)
17 novembre — 20:00 Alchin/Johnson (AUS) – Paniagua/Payano (DOM)
17 novembre — 21:30 Anouk/Zoé (SUI) – Klinger D./Klinger R. (AUT)
POOL L
14 novembre — 19:30 Annique/Leona (SUI) – Paul/Kunst (GER)
14 novembre — 20:00 Clancy/Milutinovic (AUS) – Wang J.Zh./X.Y. Xia (CHN)
15 novembre — 19:30 Annique/Leona (SUI) – Wang J.Zh./X.Y. Xia (CHN)
15 novembre — 22:00 Clancy/Milutinovic (AUS) – Paul/Kunst (GER)
16 novembre — 20:00 Clancy/Milutinovic (AUS) – Annique/Leona (SUI)
16 novembre — 20:30 Paul/Kunst (GER) – Wang J.Zh./X.Y. Xia (CHN)
Fasi finali (femminile)
Lucky losers: 18 novembre
Sedicesimi di finale: 19 novembre
Ottavi di finale: 20 novembre
Quarti di finale: 21 novembre
Semifinali: 22 novembre
Finale 3° posto e Finale 1° posto: 23 novembre
TORNEO MASCHILE
POOL A
14 nov — 09:00 Mol A./Sørum C. (NOR) – Hannibal/Llambías (URU)
14 nov — 09:00 Krattiger/Dillier (SUI) – Heidrich/Jordan (SUI)
15 nov — 09:00 Mol A./Sørum C. (NOR) – Heidrich/Jordan (SUI)
15 nov — 11:00 Krattiger/Dillier (SUI) – Hannibal/Llambías (URU)
16 nov — 09:00 Heidrich/Jordan (SUI) – Hannibal/Llambías (URU)
16 nov — 11:00 Mol A./Sørum C. (NOR) – Krattiger/Dillier (SUI)
POOL B
14 nov — 10:00 Mol H./Berntsen (NOR) – Mol M./Mol (NOR)
14 nov — 12:00 Boermans/de Groot (NED) – Ryan/Schubert (AUS)
16 nov — 18:00 Boermans/de Groot (NED) – Mol M./Mol (NOR)
16 nov — 22:00 Mol H./Berntsen (NOR) – Ryan/Schubert (AUS)
17 nov — 20:30 Boermans/de Groot (NED) – Mol H./Berntsen (NOR)
17 nov — 22:00 Mol M./Mol (NOR) – Ryan/Schubert (AUS)
POOL C
14 nov — 21:00 Åhman/Hellvig (SWE) – Burnett/Hodges (AUS)
14 nov — 21:30 George/Saymon (BRA) – André/Renato (BRA)
15 nov — 14:00 George/Saymon (BRA) – Burnett/Hodges (AUS)
15 nov — 16:00 Åhman/Hellvig (SWE) – André/Renato (BRA)
16 nov — 17:00 André/Renato (BRA) – Burnett/Hodges (AUS)
16 nov — 21:30 Åhman/Hellvig (SWE) – George/Saymon (BRA)
POOL D
14 nov — 13:00 Evandro/Arthur Lanci (BRA) – Mora/Lopez (NCA)
14 nov — 14:00 Henning/Wüst (GER) – Amieva/Bueno (ARG)
15 nov — 17:00 Evandro/Arthur Lanci (BRA) – Amieva/Bueno (ARG)
15 nov — 21:00 Henning/Wüst (GER) – Mora/Lopez (NCA)
17 nov — 10:00 Evandro/Arthur Lanci (BRA) – Henning/Wüst (GER)
17 nov — 14:00 Amieva/Bueno (ARG) – Mora/Lopez (NCA)
POOL E
14 nov — 15:00 Bryl/Łosiak (POL) – Wang Y.W./Du Hongjun (CHN)
14 nov — 15:00 Pfretzschner L./Winter (GER) – Dressler/Waller (AUT)
16 nov — 09:00 Pfretzschner L./Winter (GER) – Wang Y.W./Du Hongjun (CHN)
16 nov — 16:00 Bryl/Łosiak (POL) – Dressler/Waller (AUT)
17 nov — 16:00 Dressler/Waller (AUT) – Wang Y.W./Du Hongjun (CHN)
17 nov — 17:00 Bryl/Łosiak (POL) – Pfretzschner L./Winter (GER)
POOL F
14 nov — 10:00 Diaz/Alayo (CUB) – Yacoubou/Tohouegnon (BEN)
14 nov — 11:00 Pedrosa/Campos (POR) – Fuller/O’Dea B. (NZL)
16 nov — 14:00 Diaz/Alayo (CUB) – Fuller/O’Dea B. (NZL)
16 nov — 14:00 Pedrosa/Campos (POR) – Yacoubou/Tohouegnon (BEN)
17 nov — 09:00 Fuller/O’Dea B. (NZL) – Yacoubou/Tohouegnon (BEN)
17 nov — 13:00 Diaz/Alayo (CUB) – Pedrosa/Campos (POR)
POOL G
14 nov — 14:00 Rotar/Gauthier-Rat (FRA) – Bello Ja./Bello Jo. (ENG)
14 nov — 16:00 Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) – Hood/Merritt (AUS)
15 nov — 10:00 Rotar/Gauthier-Rat (FRA) – Hood/Merritt (AUS)
15 nov — 11:00 Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) – Bello Ja./Bello Jo. (ENG)
17 nov — 18:00 Bello Ja./Bello Jo. (ENG) – Hood/Merritt (AUS)
17 nov — 20:30 Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) – Rotar/Gauthier-Rat (FRA)
POOL H
15 nov — 12:00 Perusic/Schweiner (CZE) – Kotoka/Samani (TOG)
15 nov — 12:00 Plavins/Fokerots (LAT) – Partain/Benesh (USA)
16 nov — 10:00 Perusic/Schweiner (CZE) – Partain/Benesh (USA)
16 nov — 10:00 Plavins/Fokerots (LAT) – Kotoka/Samani (TOG)
17 nov — 12:00 Partain/Benesh (USA) – Kotoka/Samani (TOG)
17 nov — 12:00 Perusic/Schweiner (CZE) – Plavins/Fokerots (LAT)
POOL I
14 nov — 17:00 Schalk/Shaw (USA) – Potts/Pearse (AUS)
14 nov — 18:00 Evans/Budinger (USA) – Penninga/Immers (NED)
15 nov — 15:00 Evans/Budinger (USA) – Potts/Pearse (AUS)
15 nov — 16:00 Schalk/Shaw (USA) – Penninga/Immers (NED)
17 nov — 12:00 Penninga/Immers (NED) – Potts/Pearse (AUS)
17 nov — 16:00 Schalk/Shaw (USA) – Evans/Budinger (USA)
POOL J
15 nov — 17:00 Hammarberg/Berger T. (AUT) – Haussener/Friedli (SUI)
15 nov — 18:00 Cherif/Ahmed (QAT) – Gomez/Veranes (CUB)
16 nov — 12:00 Cherif/Ahmed (QAT) – Haussener/Friedli (SUI)
16 nov — 13:00 Hammarberg/Berger T. (AUT) – Gomez/Veranes (CUB)
17 nov — 11:00 Cherif/Ahmed (QAT) – Hammarberg/Berger T. (AUT)
17 nov — 11:00 Haussener/Friedli (SUI) – Gomez/Veranes (CUB)
POOL K
15 nov — 20:30 Ehlers/Wickler (GER) – Schachter/Pickett (CAN)
15 nov — 21:30 Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Mondlane/Mungoi (MOZ)
16 nov — 15:00 Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Schachter/Pickett (CAN)
16 nov — 15:00 Ehlers/Wickler (GER) – Mondlane/Mungoi (MOZ)
17 nov — 17:00 Schachter/Pickett (CAN) – Mondlane/Mungoi (MOZ)
17 nov — 18:00 Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) – Ehlers/Wickler (GER)
POOL L
14 nov — 21:30 Bassereau/Ayé C. (FRA) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)
14 nov — 22:00 Nicolaidis/Carracher (AUS) – Iliyas/El Gharouti (MAR)
15 nov — 20:00 Nicolaidis/Carracher (AUS) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)
15 nov — 21:30 Bassereau/Ayé C. (FRA) – Iliyas/El Gharouti (MAR)
16 nov — 21:00 Nicolaidis/Carracher (AUS) – Bassereau/Ayé C. (FRA)
16 nov — 21:30 Grimalt M./Grimalt E. (CHI) – Iliyas/El Gharouti (MAR)
Fasi finali (maschile)
Lucky losers: 18 novembre
Sedicesimi di finale: 19 novembre
Ottavi di finale: 20 novembre
Quarti di finale: 21 novembre
Semifinali: 22 novembre
Finale 3° posto: 23 novembre
Finale 1° posto: 23 novembre
PROGRAMMA MONDIALE BEACH VOLLEY 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Non è prevista al momento la diretta Tv del Mondiale di beach volley di Adelaide
Tutte le partite del Mondiale di beach volley saranno trasmesse in diretta, in streaming, a pagamento su Volleyballworld.tv