Gottardi-Orsi Toth inarrestabili, Scampoli-Bianchi fuori nel girone nell’Elite 16 di Cape Town

L’ultima giornata della fase a gironi dell’Elite16 di Cape Town regala emozioni contrastanti per il beach volley italiano. Da un lato c’è la soddisfazione per la qualificazione di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, vincenti nel proprio girone e approdate al Round of 12; dall’altro l’amarezza per l’eliminazione di Claudia Scampoli e Margherita Bianchi, sconfitte al tie-break nella finale per il terzo posto.

Nel girone A, Scampoli e Bianchi hanno giocato una partita generosa contro le norvegesi Pavlova/Helland-Hansen [24] [Q], cedendo soltanto al termine di un confronto equilibrato: 2-1 (19-21, 21-19, 15-13). Dopo aver conquistato il primo set grazie a un’ottima efficacia in contrattacco e a una buona gestione del cambio palla, le azzurre hanno subito il ritorno delle scandinave, più precise al servizio e incisive in difesa nella parte centrale del secondo parziale. Il tie-break è stato una battaglia punto a punto, con le norvegesi più lucide nei momenti decisivi. Per Scampoli e Bianchi un’altra eliminazione al primo turno che conferma un trend negativo in questa seconda parte di stagione.

Ben diverso l’epilogo nel girone B, dove Gottardi e Orsi Toth hanno imposto il proprio ritmo e la propria superiorità sin dai primi scambi nella finale per il primo posto contro le ceche Svozilova/Stochlova [11] [Q], superate con un netto 2-0 (21-12, 21-15). Le azzurre hanno dominato la gara, alternando precisione al servizio e solidità a muro-difesa, con Orsi Toth bravissima a leggere il gioco avversario e Gottardi incisiva in attacco. Un successo che vale la qualificazione diretta al Round of 12, senza passare per gli spareggi, e la conferma della coppia italiana come una delle più solide del panorama internazionale.

Nel turno successivo, in programma sabato 25 ottobre alle ore 12:00, Gottardi e Orsi Toth affronteranno le statunitensi Teegan Van Gunst e Piper Ferch [21] [Q], coppia giovane ma in grande crescita. Van Gunst, 30 anni, di Fayetteville (Georgia), è alta 183 cm e vanta già quattro stagioni nel circuito mondiale, con tre secondi posti come miglior risultato. Ferch, 22 anni, originaria di Redmond (Washington), misura 178 cm e ha collezionato sette tornei in carriera, raggiungendo un quinto posto nel 2024 a Halifax.

Le due americane, partite dalle qualificazioni, hanno ottenuto una bella vittoria battendo nel Round of 18 le lituane Paulikiene/Raupelyte [13] [Q] per 2-1 (17-21, 21-17, 15-8), mostrando grande tenacia e una notevole capacità di adattamento. Una sfida dunque tutt’altro che scontata per le italiane, che dovranno mantenere alta la concentrazione per continuare il proprio cammino in Sudafrica e puntare alla zona medaglie.

TORNEO MASCHILE

Round of 18: Vinicius/Heitor BRA [9] [Q] – Chouikh/Gardoque FRA [17] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 15-8)

Adelmo/Mateus BRA [15] [Q] – Mondlane/Mungoi MOZ [13] [Q] 2-1 (20-22, 21-17, 15-12)

Evandro/Arthur Lanci BRA [2] – Brewster/Ierna USA [19] [Q] 2-0 (21-9, 21-18)

Arthur/Adrielson BRA [12] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [3] 1-2 (21-17, 13-21, 10-15)

Horst/Pristauz AUT [18] [Q] – Pfretzschner, L./Winter GER [11] [Q] 2-0 (21-11, 21-15)

Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Semerad/Stocek CZE [21] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Round of 12: 25 ottobre

Ore 09:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Vinicius/Heitor BRA [9] [Q]

Ore 09:00 Trousil/Sedlak CZE [14] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [15] [Q]

Ore 10:00 Ehlers/Wickler GER [4] – van de Velde/Brouwer NED [3]

Ore 10:00 Lorenz/Rietschel GER [22] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [2]

Ore 11:00 Berger T./Hammarberg AUT [6] – Bassereau/Aye, C. FRA [5]

Ore 11:00 Mol, H./Berntsen NOR [8] – Horst/Pristauz AUT [18] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 15-11)

Scampoli/Bianchi ITA [12] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 0-2 (15-21, 17-21)

Thamela/Victoria BRA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 2-0 (21-19, 21-13)

Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [12] 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)

Pool B

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Kan/Sours USA [23] [Q] 2-1 (21-17, 16-21, 19-17)

Svozilova/Stochlova CZE [11] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [14] [Q] 2-0 (21-11, 22-20)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Svozilova/Stochlova CZE [11] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Kan/Sours USA [23] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [14] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

Pool C

Müller/Tillmann GER [3] – Ievute/Kliokmanaite LTU [22] [Q] 2-1 (21-19, 20-22, 15-7)

Klinger D./Klinger R. AUT [10] – Kylie/Maixnerova CZE [15] [Q] 2-0 (21-16, 21-9)

Müller/Tillmann GER [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [10] 2-0 (21-19, 21-18)

Ievute/Kliokmanaite LTU [22] [Q] – Kylie/Maixnerova CZE [15] [Q] 2-1 (21-16, 14-21, 15-11)

Pool D

Anouk/Zoé SUI [4] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] 2-1 (21-16, 24-26, 15-7)

Quiggle/Loreen USA [9] [Q] – Tatiana/Kinsey RSA [16] 2-0 (21-6, 21-6)

Anouk/Zoé SUI [4] – Quiggle/Loreen USA [9] [Q] 2-1 (21-12, 16-21, 15-13)

Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] – Tatiana/Kinsey RSA [16] 2-0 (21-7, 21-8)

Pool E

Tina/Anastasija LAT [5] – Vanessa/Mucheza MOZ [20] [Q] 2-0 (21-10, 21-8)

Vieira/Chamereau FRA [8] – Stam/Schoon NED [17] [Q] 0-2 (14-21, 18-21)

Tina/Anastasija LAT [5] – Stam/Schoon NED [17] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Vanessa/Mucheza MOZ [20] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [8] 0-2 (9-21, 13-21)

Pool F

Bock/Lippmann GER [6] – Hollas, H./Remmelg EST [19] [Q] 2-1 (18-21, 21-17, 15-11)

Ittlinger/Grüne GER [7] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Bock/Lippmann GER [6] – Ittlinger/Grüne GER [7] 2-0 (22-20, 21-17)

Hollas, H./Remmelg EST [19] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

Round of 18: Quiggle/Loreen USA [9] [Q] – Kan/Sours USA [23] [Q] 2-0 (21-9, 21-18)

Svozilova/Stochlova CZE [11] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] [Q] 1-2 (18-21, 21-11, 11-15)

Klinger D./Klinger R. AUT [10] – Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Ittlinger/Grüne GER [7] – Vieira/Chamereau FRA [8] 2-0 (21-18, 21-19)

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] 1-2 (21-17, 17-21, 8-15)

Stam/Schoon NED [17] [Q] – Ievute/Kliokmanaite LTU [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

Round of 12: 25 ottobre

Ore 12:00 Thamela/Victoria BRA [1] – Stam/Schoon NED [17] [Q]

Ore 12:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Van Gunst/Ferch USA [21] [Q]

Ore 13:00 Müller/Tillmann GER [3] – Ittlinger/Grüne GER [7]

Ore 13:00 Anouk/Zoé SUI [4] – Pavlova/Helland-Hansen NOR [24] [Q]

Ore 14:00 Tina/Anastasija LAT [5] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] [Q]

Ore 14:00 Bock/Lippmann GER [6] – Quiggle/Loreen USA [9] [Q]