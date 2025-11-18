Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 19 novembre, tv, programma, streaming

Quinta giornata all’insegna delle emozioni ad Adelaide, dove si è giocata la prima parte dei sedicesimi di finale del Mondiale che hanno regalato spettacolo e colpi di scena sia al maschile sia al femminile. La copertina non può che essere per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste di una prestazione sontuosa contro le tedesche Müller/Tillmann, una delle coppie più temute dell’intero tabellone. Le azzurre hanno dominato il primo set con un servizio irresistibile (21-12) e poi hanno saputo soffrire nella seconda frazione, risolvendo il finale punto a punto con personalità e soprattutto con il muro di Gottardi, determinante nei momenti chiave. Il 25-23 finale vale un biglietto meritatissimo per gli ottavi.

Nel tabellone femminile, avanzano le brasiliane Ana Patrícia/Duda, che regolano Gonzalez/Navas con un doppio acuto nei finali di set. Le canadesi Melissa/Brandie confermano la loro solidità eliminando le ucraine Davidova/Khmil (2-0), mentre la partita più combattuta di giornata è quella che ha visto protagoniste le spagnole Dani/Tania, vincenti al tie-break contro le svizzere Annique/Leona dopo un avvio complicato. Avanzano anche le tedesche Bock/Lippmann, brave a contenere la variabilità di Polley/MacDonald e pronte alla sfida negli ottavi con Gottardi/Orsi Toth, e le lettoni Tina/Anastasija, che hanno travolto le olandesi Konink/Poiesz con autorevolezza. Cade invece una testa di serie importante: le sorelle Anouk/Zoé, superate in rimonta dalle statunitensi Donlin/Denaburg, sempre più pericolose nella parte centrale del torneo. Completano il quadro il successo netto di Paul/Kunst su van Driel/Bekhuis.

In campo maschile non sono mancate sorprese e ribaltoni. I cileni Grimalt hanno tenuto testa all’armata ceca Perusic/Schweiner trascinando il match al terzo set, ma i vice-campioni del mondo hanno avuto la meglio nel momento decisivo. Stessa sorte per George/Saymon, incapaci di trovare continuità contro il Qatar di Cherif/Ahmed, che con due finali di set impeccabili si prendono il pass per gli ottavi. Vincono con autorità anche gli argentini Rotar/Gauthier-Rat, mentre i cubani Diaz/Alayo continuano a brillare superando al terzo gli americani Partain/Benesh. Tra le partite più intense della giornata spicca quella vinta dagli statunitensi Schalk/Shaw, autori di una rimonta pesante contro i fratelli Capogrosso. Nessuna sorpresa invece nel match tra Åhman/Hellvig e Bryl/Łosiak, con gli svedesi che confermano la propria candidatura per il titolo chiudendo entrambi i set 21-18. Chiudono il quadro due risultati significativi: la bella vittoria di Pedrosa/Campos sugli americani Evans/Budinger.

Domani è in programma la seconda parte dei sedicesimi di finale pronta a definire il quadro completo degli ottavi. Il programma si aprirà con sfide di grande valore tecnico, ma gli occhi dell’Italia saranno soprattutto puntati sull’ultimo match femminile della giornata: alle 22.00 italiane, Claudia Scampoli e Giada Bianchi sfideranno le statunitensi Nuss/Brasher, coppia numero 3 del tabellone e tra le principali favorite per una medaglia.

Le azzurre arrivano a questo appuntamento con rinnovata fiducia dopo la convincente vittoria nel turno di play-off contro le francesi Vieira/Chamereau, vicecampionesse d’Europa. Servirà però uno sforzo superiore: Nuss/Brasher sono un binomio completissimo, aggressivo in battuta e solido nelle ricostruzioni. Le italiane dovranno replicare l’intensità vista oggi, spingendo in servizio e variando il gioco alla ricerca di spiragli. Quest’anno le statunitensi hanno vinto ben tre tornei Elite 16: Brasilia, Gstaad e Newport. La pressione sarà tutta sulle americane: Scampoli e Bianchi potranno giocarsi le loro carte con mente libera e la consapevolezza di avere già superato un ostacolo non banale.

La giornata femminile offrirà anche altri confronti di grande interesse. Le brasiliane Thamela/Victoria, prime teste di serie, affronteranno alle 14.30 le francesi Placette/Richard in un match che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto se le europee riusciranno a contenere la fisicità delle sudamericane. Poco prima, alle 13.30, spazio a Cannon/Kraft, la coppia statunitense che si è messa in mostra nei tornei Elite 16, opposta alle ceche Kylie/Maixnerova, tra le sorprese degli spareggi.

Alle 15.30 toccherà invece al derby dell’Est Europa tra Ittlinger/Grüne (GER) e Svozilova/Stochlova (CZE), mentre alle 17.00 le giapponesi Shiba/Reika cercheranno l’impresa contro le sempre insidiose ucraine Lazarenko/Romaniuk. In serata sfida affascinante alle 18.30 tra le austriache Klinger/Klinger e la coppia a stelle e strisce Shaw/Cheng, seguita alle 19.00 dal confronto tra le brasiliane Carol/Rebecca, seconde del seeding, e le australiane Fleming/Fejes, reduci da una sorprendente qualificazione. Chiude la parte centrale del programma Stam/Schoon (NED) contro Yan/Xia (CHN) alle 21.00, match che promette equilibrio e scambi lunghi.

Non sarà da meno il tabellone maschile, con incroci di altissimo profilo. Ad aprire il programma alle 13.30 saranno i brasiliani Andre/Renato, contro gli austriaci Hammarberg/Berger, capaci di eliminare gli svizzeri Heidrich/Jordan nei lucky losers. Alle 14.30 spazio a un altro big brasiliano, Evandro/Arthur Lanci, favorito contro la sorprendente coppia neozelandese Fuller/O’Dea.

Alle 16.00 i lettoni Plavins/Fokerots incroceranno i tedeschi Ehlers/Wickler, mentre mezz’ora dopo si giocherà uno dei match più attesi della giornata: Krattiger/Dillier (SUI) contro gli olandesi Boermans/de Groot, coppia seconda testa di serie del torneo. In serata, alle 19.30, fari puntati sui fuoriclasse norvegesi Mol/Sørum, numero 1 del mondo, che affrontano i canadesi Schachter/Pickett. Alle 20.00 interessante confronto fra gli australiani Nicolaidis/Carracher e la coppia tedesca Pfretzschner/Winter, mentre alle 21.00 gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson proveranno a fermare Henning/Wüst. Chiusura alle 22.00 con la sfida più intrigante della giornata: Mol/Berntsen contro gli austriaci Dressler/Waller, autori dell’impresa nei lucky losers contro i norvegesi Mol/Mol.

TORNEO FEMMINILE

Lucky losers: Alchin/Johnson (AUS) [35] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Placette/Richard (FRA) [28] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-12, 21-14)

Kylie/Maixnerova (CZE) [46] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-1 (18-21, 21-16, 15-8)

Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20] 0-2 (12-21, 20-22)

Sedicesimi di finale: Davidova/Khmil (UKR) [23] – Melissa/Brandie (CAN) [10] 0-2 (18-21, 12-21)

Dani/Tania (ESP) [18] – Annique/Leona (SUI) [13] 2-1 (16-21, 21-16, 15-11)

Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] 0-2 (22-24, 19-21)

Anouk/Zoé (SUI) [11] – Donlin/Denaburg (USA) [16] 1-2 (21-16, 16-21, 11-15)

van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Paul/Kunst (GER) [36] 0-2 (17-21, 19-21)

Tina/Anastasija (LAT) [5] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-0 (21-9, 21-11)

Polley/MacDonald (NZL) [33] – Bock/Lippmann (GER) [17] 0-2 (15-21, 21-23)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Müller/Tillmann (GER) [8] 2-0 (21-12, 25-23)

19-Nov 13:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]

19-Nov 14:30 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Placette/Richard (FRA) [28]

19-Nov 15:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19]

19-Nov 17:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24]

19-Nov 18:30 — Klinger/Klinger (AUT) [14] – Shaw/Cheng (USA) [7]

19-Nov 19:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Fleming/Fejes (AUS) [42]

19-Nov 21:00 — Stam/Schoon (NED) [34] – Yan/Xia (CHN) [37]

19-Nov 22:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20]

Ottavi di finale: 20-Nov 14:30 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6]

20-Nov 16:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Bock/Lippmann (GER) [17]

20-Nov 20:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Melissa/Brandie (CAN) [10]

20-Nov 22:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Paul/Kunst (GER) [36]

TORNEO MASCHILE

Lucky losers: Dressler/Waller (AUT) [29] – Mol/Mol (NOR) [26] 2-1 (21-16, 18-21, 15-13)

Schachter/Pickett (CAN) [35] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-1 (21-18, 19-21, 15-9)

Hammarberg/Berger (AUT) [15] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-15, 21-17)

Bello/Bello (ENG) [31] – Fuller/O’Dea (NZL) [30] 0-2 (17-21, 20-22)

Sedicesimi di finale: George/Saymon (BRA) [22] – Cherif/Ahmed (QAT) [10] 0-2 (21-23, 20-22)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (22-20, 21-12)

Partain/Benesh (USA) [32] – Diaz/Alayo (CUB) [6] 1-2 (18-21, 21-19, 12-15)

Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schalk/Shaw (USA) [9] 1-2 (21-13, 20-22, 11-15)

Haussener/Friedli (SUI) [34] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13] 1-2 (11-21, 21-18, 9-15)

Bryl/Łosiak (POL) [5] – Åhman/Hellvig (SWE) [3] 0-2 (18-21, 18-21)

Grimalt/Grimalt (CHI) [36] – Perusic/Schweiner (CZE) [8] 1-2 (14-21, 27-25, 10-15)

Evans/Budinger (USA) [16] – Pedrosa/Campos (POR) [19] 0-2 (16-21, 19-21)

19-Nov 13:30 — Andre/Renato (BRA) [27] – Hammarberg/Berger (AUT) [15]

19-Nov 14:30 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Fuller/O’Dea (NZL) [30]

19-Nov 16:30 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Boermans/de Groot (NED) [2]

19-Nov 16:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Ehlers/Wickler (GER) [14]

19-Nov 19:30 — Mol/Sørum (NOR) [1] – Schachter/Pickett (CAN) [35]

19-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Pfretzschner/Winter (GER) [20]

19-Nov 21:00 — Hölting Nilsson/Andersson (SWE) [7] – Henning/Wüst (GER) [21]

19-Nov 22:00 — Mol/Berntsen (NOR) [23] – Dressler/Waller (AUT) [29]

Ottavi di finale: 20-Nov 13:30 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Perusic/Schweiner (CZE) [8]

20-Nov 15:30 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Cherif/Ahmed (QAT) [10]

20-Nov 18:30 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Diaz/Alayo (CUB) [6]

20-Nov 22:20 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13]

PROGRAMMA MONDIALE BEACH VOLLEY 2025 OGGI

Tutte le partite del Mondiale di Adelaide sono trasmesse in diretta streaming su VolleyballWorld.tv