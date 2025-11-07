Calcio
Calcio femminile, la Fiorentina strapazza la Roma nel venerdì di Serie A. Prima sconfitta per le giallorosse
Arriva la prima sconfitta per la Roma nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. La capolista, fino ad oggi a punteggio pieno, è infatti caduta al cospetto della Fiorentina che, tra le mura amiche del Viola Park, si è imposta con un sontuoso 5-2, salendo così provvisoriamente in solitaria al secondo posto della classifica con dieci punti.
Inizia immediatamente in salita la sfida delle giallorosse, subito in svantaggio al quarto minuto di orologio grazie ad una rete di Omarsdottir scaturita da un’azione di contropiede. Le capitoline incassano il colpo, mettendo sul piatto fisicità e nervosismo. A farne le spese sarà Heatley che, soli undici minuti, riceve un doppio cartellino giallo lasciando le compagne in dieci, brave comunque a tenere botta fino al duplice fischio.
Ma nella ripresa le toscane macinano gioco e mettono a referto al 53’ il raddoppio con Bredgaard, la quale scavalca Lukasova con un tocco sotto partito dal limite dell’area. Poi, appena due minuti dopo, la stessa giocatrice viola timbra il tris con un tiro da fuori area che trova una respinta goffa da parte del portiere avversario.
Le ragazze di Luca Rossettini provano a rientrare in partita al 63’, quando una deviazione di Lombardi arrivata dopo un colpo di testa di Haavi consente loro di accorciare le distanze sul 3-1. Ma ogni entusiasmo viene spento 120 secondi più tadi, complice un autorete di Bergamaschi, sempre su tiro di una incontenibile di Bredgaard.
In qualche modo, la Roma si riversa comunque in avanti, tornando sotto di due reti al 68’ con un penalty perfettamente trasformato da Giugliano dopo che Pilgrim era stata atterrata in area. Corretto comunque l’atteggiamento delle ospiti che, fino alla fine, tentano di accorciare ulteriormente le distanze non risparmiandosi, come dimostrato da Giulia Galli che, un minuto prima del novantesimo, a seguito di una zingarata si insidia in area di rigore e prova la botta forte sul secondo palo, impattando però sull’ottima parata di Fiskerstrand.
Alla fine ci sarà spazio anche per la manita firmata di Woldwick, lesta a farsi trovare pronta nel versante di sinistra dell’area aprendo un piattone su assist di Bonfantini. Serata da dimenticare dunque per le giallorosse, adesso proiettate verso la sfida in Champions contro il Valerenga.