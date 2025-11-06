Calcio femminile, super sfide Fiorentina-Roma e Milan-Juventus nel 6° turno di Serie A

Il conto alla rovescia sta per terminare e la quinta giornata del campionato di Serie A di calcio femminile sta per tenere banco. Ormai classico formato “spezzatino” per il turno della massima serie. Domani, allo Stadio Curva Fiesole- Viola Park, la Fiorentina sarà chiamata a un impegno piuttosto gravoso contro la Roma.

Le gialllorosse di Mr. Luca Rossettini hanno iniziato alla grande il proprio percorso, viste le quattro affermazioni in altrettante partite. Ci proveranno le viola a mettere il bastone tra le ruote delle capitoline, in fiducia dopo il successo esterno dell’ultimo turno contro il Sassuolo. Sull’asse Bredgaard-Janogy la compagine toscana ha sbancato all’Enzo Ricci. Le giallorosse punteranno sulla visione di gioco di Manuela Giugliano e sulla crescita di rendimento costante di Giulia Dragoni.

Sabato 8 novembre, all’Arena Civica Gianni Brera, l’Inter vorrà riscattarsi dopo il tris subito contro la Roma, affrontando il citato Sassuolo, desideroso di cambiare lo spartito. Ci sarà poi spettacolo tra Milan e Juventus, allo Stadio Comunale meneghino. Le rossonere, vittoriose per 4-2 contro la Lazio, vorranno giocare un brutto scherzo alle campionesse d’Italia, che stanno ritrovando la retta via dopo un avvio piuttosto incerto.

A chiudere questa giornata le sfide Ternana-Como, Lazio-Napoli e Genoa-Parma. Di particolare interesse l’incontr tra biancocelesti e partenopee, in cerca di una propria identità in questo campionato.