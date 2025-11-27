Calcio, doppia vittoria per Roma e Bologna in Europa League. La Fiorentina perde in Conference

Bilancio tutto sommato positivo per il calcio italiano in un giovedì sera dedicato alle partite valevoli per la quinta giornata della regular season di Europa League e per il quarto turno della Conference League. In entrambi i tornei si entra dunque nella fase calda della League Phase, che promuoverà otto squadre direttamente agli ottavi e altre sedici (dalla nona alla 24ma) al playoff.

Cominciando dalla seconda competizione continentale e dalle note liete, Roma e Bologna hanno festeggiato un successo casalingo importante per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione alla fase finale. I giallorossi hanno battuto per 2-1 i danesi del Midtjylland (fino a ieri primi in classifica a punteggio pieno con 12 punti in quattro gare), raggiungendo quota 9 punti e salendo al 15° posto assoluto con la possibilità di mettere nel mirino la top8.

Decisivi per la banda di Gian Piero Gasperini i gol di El Aynaoui ed El Shaarawi per mandare al tappeto la capolista, prolungando un momento magico che vede la Roma in testa alla Serie A. Vittoria di platino anche per gli emiliani, che hanno travolto il Salisburgo per 4-1 ottenendo la seconda affermazione europea della stagione e portandosi in 18ma piazza con 8 punti.

La squadra guidata magistralmente da Vincenzo Italiano ha firmato la terza vittoria di fila (contando il campionato) grazie alle reti di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Serata negativa invece per la Fiorentina, battuta in casa dall’AEK Atene per 1-0 (gol di Gacinovic al 35′) ed incapace di vedere la luce in fondo al tunnel nonostante il cambio di guida tecnica. La Viola è scivolata adesso al 17° posto della League Phase di Conference con 6 punti in quattro partite.