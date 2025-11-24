Calcio, il Como umilia il Torino ed è sesto in Serie A. Il Sassuolo si salva nel recupero col Pisa

Nei posticipi della 12ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Como passa in casa del Torino per 1-5 e si issa al sesto posto in classifica salendo a quota 21 e lasciando i granata a 14, mentre il Sassuolo si salva in pieno recupero col Pisa, pareggiando 2-2 e portandosi a quota 17, con i toscani che agganciano il Lecce a 10.

Il Torino crolla in casa contro il Como, con i lariani corsari per 1-5, dilagando nella ripresa dopo l’1-1 del primo tempo. Nella prima frazione ospiti in vantaggio con Addai al 36′, ma in pieno recupero i granata trovano il pareggio con il rigore trasformato da Vlasic per l’1-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa al 52′ i lariani tornano in vantaggio con la doppietta personale di Addai, poi dilagano con le marcature di Ramon al 71′, Paz al 74′, e Baturina all’86’, che sanciscono il definitivo 1-5.

Il Sassuolo riacciuffa il Pisa in pieno recupero trovando il 2-2 in zona Cesarini, dopo che anche il primo tempo era finito in parità sull’1-1. Nella prima frazione Pisa in vantaggio al 4′ con il rigore trasformato da Nzola, ma già al 6′ i neroverdi trovano il pareggio con la rete di Matic, che firma l’1-1 con cui si arriva all’intervallo. Nella ripresa i toscani tornano in vantaggio con la rete di Meister, che all’81’ griffa l’1-2, ma in pieno recupero

Thorstvedt sigla il definitivo 2-2.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati 12a giornata

Sabato 22 novembre

CAGLIARI-GENOA 3-3

UDINESE-BOLOGNA 0-3

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

NAPOLI-ATALANTA 3-1

Domenica 23 novembre

H.VERONA-PARMA 1-2

CREMONESE-ROMA 1-3

LAZIO-LECCE 2-0

INTER-MILAN 0-1

Lunedì 24 novembre

TORINO-COMO 1-5

SASSUOLO-PISA 2-2

Classifica dopo 12 giornate

ROMA 27

MILAN 25

NAPOLI 25

INTER 24

BOLOGNA 24

COMO 21

JUVENTUS 20

LAZIO 18

SASSUOLO 17

UDINESE 15

CREMONESE 14

TORINO 14

ATALANTA 13

CAGLIARI 11

PARMA 11

PISA 10

LECCE 10

GENOA 8

FIORENTINA 6

H.VERONA 6