Boxe, Pamela Malvina Noutcho conquista il titolo mondiale dei pesi leggeri

La prima volta per la città di Bologna nell’ospitare un match per il titolo mondiale della boxe si trasforma in un successo, grazie alla vittoria di Pamela Malvina Noutcho Sawa, che si laurea campionessa mondiale per la sigla IBO nei pesi leggeri.

Al PalaDozza di Bologna, dinanzi a circa duemila astanti, l’azzurra della Bolognina Boxe batte ai punti l’argentina Karen Elizabeth Carabajal. La 33enne, che resta imbattuta, con 10 vittorie in 10 incontri, dopo il successo afferma: “Dedico titolo a chi non vive in dignità, dalla Palestina al Sudan“.

L’azzurra, che soltanto due anni fa aveva centrato il titolo italiano professionisti, per poi portare a casa due cinture continentali, ora chiude il cerchio con il titolo iridato IBO. Noutcho è infermiera all’Ospedale Maggiore di Bologna, e concilia lavoro e boxe.