Boxe, Guido Vianello si rilancia: la sfida a Barrere per riemergere tra i pesi massimi, crocevia della carriera

Guido Vianello tornerà sul ring nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 ottobre: al Wells Fargo Center di Philadelphia (USA) incrocerà i guantoni con il canadese Alexis Barrere in un match che metterà il palio il titolo WBC Continental Americas dei pesi massimi. Il pugile romano avrà una nuova occasione dopo la brutta sconfitta rimediata lo scorso 5 aprile contro Richard Torrez Jr, quando perse con un nitido verdetto unanime (98-91, 98-91, 97-92).

La terza battuta d’arresto della sua carriera da professionista ha un po’ frenato l’ascesa del 31enne, che sarà chiamato a invertire la rotta: un successo sarebbe fondamentale per continuare a inseguire il sogno di combattere per una cintura importante, un’altra sconfitta lo farebbe sprofondare nelle gerarchie della categoria regina. Si tratta di un crocevia della carriera del ribattezzato The Gladiator, che dovrà tornare a fare vedere la propria verve dopo aver combattuto sottotono nell’ultima uscita.

Guido Vianello, che vanta un record 13 vittorie, 3 sconfitte, un pareggio, affronterà l’imbattuto 30enne: 12 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui ben dieci per ko. Barrere è reduce dal successo ottenuto contro Ubaldo Ilagor Resendiz (28 febbraio a Gatineau, unico match negli ultimi sedici mesi), si è sempre distinto per il suo pugno duro.

Il jab del pugile italiano potrebbe essere una buona arma, ma di fronte si troverà un mancino decisamente rognoso e attaccante imperterrito, che nel corso della carriera ha affrontato rivali inferiori per tasso tecnico rispetto a quelli di Vianello (Ajagba, Makhmudov, Torrez Jr.). Il combattimento farà da contorno al main event tra Jaron Ennis e Uisma Lima, prevista la diretta su DAZN.