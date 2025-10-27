Seguici su
Boxe, i convocati dell'Italia per il raduno di novembre ad Ostia

Dopo la conclusione della stagione internazionale 2025, i pugili italiani si terranno attivi con oltre due settimane di allenamenti. L’ultimo appuntamento dell’anno saranno infatti le fasi nazionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili, preceduti da quelli riservati agli Under 19.

Dal 3 al 21 novembre, i pugili saranno impegnati per un vero e proprio Training Camp che, oltre agli Elite, comprende anche la partecipazione di atleti Under 23. Gli allenamenti si terranno ad Ostia, al PalaFijlkam e nelle scorse ore il Direttore Tecnico di Itaboxing, Giovanni De Carolis, ha diramato la lista dei convocati.

Si tratta di:

50 Kg ATTRATTIVO SALVATORE CP PROFIGHTING NAPOLI CLUB

50 Kg CAMIOLO ALESSIO GS FIAMME ORO

55 Kg BOURAOUIA BADR EDDINE CP BOXE BIZZARRO

55 Kg SCIACCA TOMMASO SC CANNATA BOXE TEAM

55 Kg ALCIATI TIZIANO LZ SPARTA PUGILATO

60 KG CANONICO GIUSEPPE GS FIAMME AZZURRE

65 Kg FIORE DAVIDE PL BOXE FIORE

65 Kg GIANNOTTI GIACOMO GS FIAMME AZZURRE

70 Kg SMEDILE FABIO GS ESERCITO

70 Kg HARPULA CRISTIAN KAROL GS FIAMME ORO

70 Kg CAVALLARO SALVATORE GS FIAMME AZZURRE

75 kg VETTORE NICOLO’ VE

75 Kg GUIDI RONTANI GABRIELE GS ESERCITO

80 Kg SARSILLI CHRISTIAN GS CARABINIERI

80 kg TUMMINELLO GERLANDO GS FIAMME AZZURRE

80 kg VERDANI LUCIANO VE

85 Kg CARUSO PAOLO GS FIAMME ORO

85 Kg IOVOLI LUCA AB PUGILISTICA D’ABRUZZO

85 kg GHILARDUCCI MARVIN TS LIVORNO BOXE SALVEMINI

90 kg CHIME DEAN NWOKEDI VE PADOVA RING

ELITE FEMMINILE U23

48 kg D’ANIELLO CHIARA CP PUGILISTICA SALERNITANA

48 kg MARCHESE GIOVANNA CP BOXE BIZZARRO

51 Kg VASSALLO MARTINA LZ TEAM BOXE ROMA XI

51 Kg AYARI LUCIA ELEN SC BOXING TEAM CATANIA RING

54 Kg GRABUCEA MADALINA

54 kg CHARAABI SIRINE GS FIAMME ORO

60 Kg NICOLI REBECCA GS FIAMME ORO

65 Kg MARRA VALENTINA GS CARABINIERI

65 Kg GOLINO DANIELA CP FOGLIA BOXING TEAM

70 Kg SARAIELLO CHIARA CP SEZ. GIOV. FIAMME ORO

75 kg GEMINI MELISSA GS FIAMME AZZURRE

