Boxe, Pamela Malvina Noutcho è ancora Campionessa d’Europa nei pesi leggeri! Righi KO alla prima ripresa

Basta solo una ripresa a Pamela Malvina Noutcho. La pugile ha infatti difeso il titolo EBU dei pesi leggeri, battendo in pochissimo tempo Martina Righi alla Bondi Arena di Ferrara. Un match senza storie quello condotto dall’atleta, nota per essere un’infermiera dell’Ospedale Maggiore di Bologna, maturata a poco più di un anno dal commovente trionfo del PalaDozza.

L’originaria del Camerun nello specifico si è resa artefice di un incontro-lampo che ha mandato in visibilio il numerosissimo pubblico accorso nell’impianto emiliano. Nelle battute finali della prima ripresa infatti Malvina Noutcho, approfittando di una distrazione dell’avversaria, ha sferrato un destro micidiale alla rivale, andata poi letteralmente al tappeto.

Inizialmente stordita, Righi non è riuscita ad alzarsi per tempo, consegnando così la vittoria alla Campionessa d’Europa, salita sul ring con una grandissima attitude e con l’obiettivo di non lasciare la cintura da un fortissimo valore simbolico.

Prova superata dunque per Pamela, ritrovatasi in una situazione per lei inedita: era la prima volta che difendeva un titolo così importante, facendosi trovare pronta, puntuale ed estremamente concentrata.