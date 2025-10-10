Boxe, l’Italia conquista sei medaglie agli Europei U19: Miriam Di Savino in trionfo

All’Arena Cerna Louka di Ostrava (Cechia) sono andati in scena gli Europei Under 19 di boxe, dove l’Italia è riuscita a mettersi in bella mostra. La nostra Nazionale ha infatti conquistato sei medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi a impreziosire i risultati raccolti dalla delegazione tricolore in questa rassegna continentale di categoria.

Miriam Di Savino si è laureata Campionessa d’Europa tra le 75 kg, sconfiggendo l’inglese Moyo con un perentorio 5-0 in finale. Sul secondo gradino del podio sono invece saliti Sara Scorrano e Tommaso Orlando, che hanno perso contro la turca Yilmaz tra le 70 kg e contro l’azero Nazarov tra i 50 kg nei rispettivi atti conclusivi.

Medaglia di bronzo al collo di Stella Tosadori (65 kg, battuta in semifinale dall’inglese Thomas Soldiew), Tiberio Nocadello (75 kg, ha ceduto contro l’inglese Male) e Amelja Sula (48 kg, regolata dall’azera Banuchichak). Eliminati ai quarti di finale Corona (90 kg), Morale (80 kg), Mencaroni (55 kg), Librato (51 kg), Muzzi (60 kg). Agli ottavi di finale si sono fermati De Micco (70 kg), Bramerini (65 kg), Di Felice (57 kg), Filardi (54 kg), Turrin (60 kg).