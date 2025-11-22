Bob, Laura Nolte si impone nel monobob a Cortina

Dopo quella di skeleton, inaugurata anche la Coppa del Mondo di bob sul nuovo budello di Cortina d’Ampezzo, l’Eugenio Monti. In mattinata è andata in scena la gara del monobob al femminile, disciplina olimpica.

Ad imporsi è stata la tedesca Laura Nolte, con una super rimonta nella seconda run: la campionessa olimpica in carica del 2 è riuscita a timbrare il record del catino recuperando due posizione e centrando il successo con il tempo di 1.59.47.

Seconda posizione per la statunitense Kaysha Love, prima dopo la run iniziale, staccata di 15 centesimi, mentre subito dietro c’è l’australiana Breeana Walker. Fuori dal podio la veterana statunitense Kaillie Humphries e l’altra tedesca Lisa Buckwitz.

Da segnalare purtroppo l’assenza di atlete italiane al via: un vero peccato, visto che sul budello casalingo si poteva provare a portare almeno un’azzurra in gara.