BMX freestyle, Lorenzo Ambrosini non si qualifica per la finale del Trials maschile juniores 20”

La seconda giornata dei campionati mondiali di BMX freestyle, competizione che si svolge a Riad fino a sabato 8, è dedicata alla semifinali delle varie categorie del Trials. Lorenzo Ambrosini, unico italiano in gara, deve accontentarsi della sedicesima posizione e non centra l’accesso alla finale del Trials maschile juniores 20”.

Nelle semifinali del Trials maschile juniores 26” lo spagnolo Mikel Azcona chiude con 760 ed entra in finale con il miglior punteggio. Conquistano la seconda posizione a pari punti, con 710, il tedesco Carl Christ e l’altro spagnolo Ferran Gonzalez. Completa il tris iberico Ian Martinez, quarto con 650 davanti al tedesco Noah Lämmlein, quinto con 640 punti, e all’ungherese Zalan Fark, sesto a quota 590.

Nelle semifinali del Trials maschile juniores 20” lo spagnolo Travis Asenjo precede il francese Louis Chasseuil, entrambi al traguardo con 840 punti. L’estremo equilibrio della gara è confermato dalla prova dell’iberico Beñat Segurola. Completano il quadro dei partecipanti alla finale a sei il belga Ugo Theunissen, il tedesco Dennis Arnold e il britannico Eddie Weightman. Lorenzo Ambrosini, unico italiano in gara, deve accontentarsi della sedicesima posizione con 560 punti.

Nel Trials femminile juniores la spagnola Andrea Perez entra in finale come prima con 840 punti davanti alla tedesca Emilia Keikus, seconda a quota 800, e alla connazionale Yun Vilajosana, terza a 790. Completa il quadro delle finaliste la svizzera Noemi Gfeller, quarta con 600 punti.

Nel Trials élite femminile doppietta spagnola: Vera Baron conquista la prima posizione con 850 punti davanti alla connazionale Alba Riera, seconda a quota 800. Terzo posto per la ceca Eliška Hríbková con 720 davanti alle francesi Nina Vabre e Emma Louineau. Completa il quadro della migliori sei l’iberica Laia Esquis.