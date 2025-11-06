BMX Freestyle, Marco Bonalda approda in finale nel Trials 20” ai Mondiali di Riad

Si chiude con una grande soddisfazione per la spedizione italiana la terza giornata dei Mondiali di BMX Freestyle, competizione in corso di svolgimento a Riad fino a sabato. Marco Bonalda, con una grande prova, conquista la quinta posizione nelle semifinali del Trials 20” e approda alla sfida a sei per il titolo.

Nelle semifinali del Trials 20” élite maschile l’italiano Marco Bonalda disputa una splendida prova, chiude in quinta posizione con 760 punti e accede alla finale, si ferma invece in settima piazza, primo degli esclusi, Diego Crescenzi. Lo spagnolo Alejandro Montalvo chiude al comando con 900 punti davanti ai connazionali Eloi Palau, secondo ad 870, e Borja Conejos, terzo con 850 punti. Completano il quadro dei qualificati alla finale il finlandese Niilo Stenvall, quarto con 810 punti, e l’austriaco Thomas Pechhacker , sesto a 730.

Nelle semifinali del Trials 26” élite maschile il britannico Charlie Rolls, classe 2001, chiude primo con 860 punti davanti al connazionale Oliver Weightman, secondo a quota 810, e allo spagnolo Daniel Baron, terzo con 790 punti. Completano il quadro dei finalisti altri tre iberici: Marti Vayreda, Julen Saenz e Toni Guillen.

Nelle qualificazioni del Flatland maschile il giapponese Yu Katagiri ottiene il punteggio migliore con 91,33 e infligge distacchi significativi ai rivali. Lo spagnolo Alvaro Hernandez Del Pozo chiude in seconda posizione a quota 85.00, mentre al terzo posto si piazza il francese Julien Baran con 84.67. Nel Flatland femminile Chiaki Todaka chiude la prova con il punteggio più alto e totalizza 84.67. Alle sue spalle si piazzano la connazionale Karin Hommura seconda ad 82.67 e l’altra nipponica Sona Yoshimura, terza con 78.67.

Nelle qualificazioni del park maschile il giapponese Rimu Nakamura chiude in prima posizione con 91.31. Il britannico Jude Jones chiude in seconda posizione con 90.02 davanti allo statunitense Justin Dowellcon 87.22 e all’altro americano Marcus Christopher, quarto con 85.68.