BMXCiclismo
Riad ospita i Mondiali di Bmx Freestyle. L’Italia affida le sue speranze alle gare di Cycling Trial
Riad, sede delle WTA Finals di tennis femminile in questa settimana, si conferma location di prestigio per organizzare eventi sportivi ad alto tasso di spettacolarità. La capitale dell’Arabia Saudita è pronta ad ospitare, da domani a sabato 8, l’edizione 2025 dei Campionati mondiali di ciclismo urbano UCI .
Gli atleti, provenienti da tutto il mondo, lotteranno per conquistare 12 titoli mondiali in due diverse discipline: il BMX, le cui specialità di riferimento sono il park e il flatland, e il cycling trial, una disciplina non olimpica che mette alla prova la stabilità e il controllo della bici dei ciclisti in situazioni estreme.
Ad inaugurare un programma di cinque giorni di gare che regaleranno al pubblico spettacolo ed emozioni sarà la gara a squadre miste in programma nel pomeriggio di domani, mentre a chiudere la kermesse iridata sarà, nella serata di sabato, la finale del park maschile.
L’Italia concentra le sue speranze di medaglia nelle prove del cycling trial. Nella Men Elite – 20”, gara che si disputa con bici da venti pollici, saranno in gara Marco Bonalda e Diego Crescenzi. Nella Men Elite – 26” sarà Marco Nardinocchi l’unico rappresentante azzurro in gara. Nella Men Junior – 20” l’Italia schiera Lorenzo Ambrosini, classe 2007, mentre alla Mixed Elite – Open parteciperanno Lorenzo Ambrosini, Marco Bonalda, Diego Crescenzi e Marco Nardinocchi.