BMX Freestyle, la Spagna domina le finali Juniores del Trialas ai Mondiali di Riad

Nella penultima giornata dei Mondiali di BMX Freestyle, competizione che si concluderà domani a Riad, si mettono in evidenza la Spagna, che conquista tre ori nelle finali delle prove juniores del Trials, e il Giappone, autore della doppietta nel Flatland: gli atleti nipponici portano infatti a casa il titolo maschile e femminile della specialità.

Il Trials Juniores maschile 20” si conclude con il trionfo del corridore spagnolo Travis Asenjo davanti al belga Ugo Theunissen e al francese Louis Chasseuil, terzo con 210 punti. Completano l’ordine d’arrivo lo spagnolo Beñat Segurola, il tedesco Dennis Arnold e il britannico Eddie Weightman.

Il Trials Juniores maschile 26” parla ancora iberico. Lo spagnolo Ferran Gonzalo si aggiudica il titolo con 170 punti precedendo il tedesco Carl Christ, secondo a 140, e il connazionale Ian Martinez. Completano l’ordine di arrivo il tedesco Noah Lämmlein, l’altro iberico Mikel Azcona e l’ungherese Zalan Fark.

La spagnola Andrea Perez vince il titolo iridato del Trials juniores femminile con 270 punti davanti alla connazionale Yun Vilajosana, seconda con 260 e medaglia d’argento, e alla tedesca Emilia Kaikus, terza a 240. Chiude ultima, in quarta posizione, la svizzera Noemie Gfeller con 140 punti.

Nel Flatland maschile il giapponese Yu Katagiri, classe 2005, vince il titolo iridato con 91 punti davanti al canadese Jean William Prevost, secondo a 89.33, e al tedesco Dustyn Alt, terzo a quota 86.00. Nella finale del flatland femminile le giapponesi dominano la sfida tra giovanissime atlete. Chiaki Todaka vince per distacco la medaglia d’oro e si laurea campionessa iridata con 87.17 davanti a Karin Hommura, seconda con 78.67, e all’altra nipponica Sona Yoshimura, terza con 76.67.

Nelle qualificazioni del Park femminile la Cina si mette in evidenza con il miglior punteggio stabilito da Jiaqi Sun, prima con 89.32, davanti alla connazionale Sibei Sun, seconda a quota 89.04. La giapponese Miharu Ozawa, classe 2009, chiude in terza posizione con 87.77. Completano il quadro delle qualificate l’altra cinese Xiaotong Fan, la statunitense Hannah Roberts, l’australiana Natalya Diehm, la cinese Shuhua Zhao, l’ungherese Noemi Molnar, l’australiana Sarah Skotnicki, la tedesca Kim Lea Muller, la colombiana Queen Serna Villegas e la cinese Honglin Xia.