Basket, Sassari batte Trento al fotofinish e torna al successo in Serie A

È arrivata soltanto negli ultimi secondi la seconda vittoria nella Serie A di basket per il Banco di Sardegna Sassari. La Dinamo è riuscita a battere in casa la Dolomiti Energia Trento al termine di un match concluso 89-88. Partita decisa solo nel finale dal canestro di Thomas e dalla sua successiva stoppata su Jones. Quarta sconfitta consecutiva per Trento, a cui non sono bastati i 22 punti di Khalif Battle, top scorer del match.

Primi minuti del match favorevoli ai sardi, parziale di 10-2 con le triple di Beliauskas e Marshall Jr. Trento si riavvicina con i liberi e grazie al canestro di Mawugbe si porta sul -2. Ancora Marshall Jr da tre e Vincini siglano il +6 ma Battle tiene in piedi i trentini che pareggiano a quota 17. Un Marshall devastante riporta in vantaggio la Dinamo che nel finale allunga ancora tripla di Johnson. I due punti di Fall tengono in piedi l’Aquila. Dopo 10′ il punteggio recita 28-21 per Sassari.

Nel secondo quarto a McGlynn risponde da tre Steward e con Jones gli ospiti si portano sul -4. Le triple di Johnson e Beliauskas sul +8 gli isolani che, arrivano sul massimo vantaggio di +11 a metà frazione. Trento però si scuote ed infila un parziale di 7-0 grazie a Jakimovski ed Aldridge. La Dinamo è in confusione e Jones appoggia al canestro il pareggio a quota 43. Con la tripla di Battle l’Aquila sorpassa, Buie e Mezzanotte rispondono ma la tripla di Aldridge manda avanti Trento a fine primo tempo con il parziale di 49-50.

Nella ripresa i trentini allungano ai liberi per il +5, Vincini cerca di rispondere ma con la tripla di Aldridge l’Aquila vola sul +7. A Vincini risponde Forray e grazie alla lunetta gli ospiti mantengono saldo il vantaggio di 7 lunghezze. Sassari non demorde e dopo aver sfruttato i liberi, si porta a -1 con la tripla di Buie. Dopo vari errori da entrambi i lati del campo è un’altra tripla, firmata da Johnson, a dare il vantaggio ai sardi. Trento sorpassa con Mawugbe ma la tripla di Beliauskas pareggia nuovamente. Nei secondi finali a Buie risponde Battle. 72-72 a fine terzo quarto.

Ultimi 10′ che partono con il parziale di 5-0 trentino, concluso con la tripla di Jakimovski. Sassari fatica in attacco e gli ospiti, con i liberi di Jones, volano sul +6. I sardi non sfruttano il bonus, commettono vari errori e Battle segna il +7 dopo minuti di digiuno di entrambe le squadre. Buie fa 2/2 in lunetta ma Jones risponde con la penetrazione. Buie da tre ed il contropiede di Marshall valgono il pareggio a quota 85. Gli isolani rubano la palla e Vincini sorpassa al termine di un clamoroso parziale di 7-0. Jones prende palla e sigla prima il pareggio e poi il sorpasso con il libero supplementare a 30″dalla fine. Buie sbaglia da tre ma Thomas firma il nuovo sorpasso della Dinamo a 12″ dalla sirena. Jones ha la palla del match ma Thomas realizza la stoppata decisiva. 89-88 il punteggio finale e seconda vittoria in campionato per Sassari.