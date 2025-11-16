Basket, a Trapani il big match con Milano. Brescia in testa da sola, Varese vince il derby

Il big match dell’ottava giornata della Serie A di basket lo vince la Trapani Shark. Splendida vittoria della squadra di Jasmin Repesa, che espugna il Forum, superando l’Olimpia Milano per 86-80, centrando il settimo successo in campionato. Senza la penalizzazione Trapani sarebbe prima e ha allungato ora in classifica proprio su Milano. Una partita condotta sempre dai siciliani, trascinati dai 26 punti di JD Notae, con l’Olimpia che si è svegliata solo nel finale con le triple di Brooks, ma senza riuscire a costruire la rimonta fino in fondo.

In testa alla classifica in solitaria almeno per una sera c’è la Germani Brescia. I lombardi vincono la sfida contro l’ex Alessandro Magro, che ora allena Napoli. Una vittoria per 85-72 per i lombardi che hanno sempre avuto il controllo del match, complice il solito Amedeo Della Valle da 24 punti e 33 di valutazione, oltre ad un Miro Bilan da 19 punti. A Napoli non sono bastati i 18 punti dell’altro grande ex Nazareth Mitrou-Long.

Continua l’ottima stagione della Reyer Venezia, che si conferma sempre di più nella zona alta di classifica. Un successo in rimonta quello della Reyer, che aveva chiuso sotto 28-12 il primo quarto, prima di andarsi a prendere la vittoria 89-79 contro la Unahotels Reggio Emilia. Il secondo quarto da 35-19 ha dato il via al recupero di Venezia, che poi ha fatto sua il match. I due mattatori sono assolutamente RJ Cole e Denzel Valentine, che hanno chiuso rispettivamente con 29 e 23 punti.

Si chiude con la vittoria di Varese nel derby. La Openjobmetis vince la sfida con gli storici rivali dell’Acqua S.Bernardo Cantù con il punteggio di 91-82. Dopo venti minuti di grande equilibrio, Varese ha costruito il parziale decisivo nel terzo quarto, gestendo poi il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Trascinatore di Varese è Ike Iroegbu con 25 punti, ma un contributo importante lo ha dato anche il gruppo italiano, guidato da Elisee Assui da 12 punti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

OPENJOBMETIS VARESE – ACQUA S.BERNARDO CANTU’ 91-82 (18-21, 25-19, 27-17, 21-25)

Varese: Iroegbu 25, Nkamhoua 16, Assui 12

Cantù: Gilyard 17, Ayayi 15, Bortolani 13

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – UMANA REYER VENEZIA 79-89 (28-12, 19-34, 10-22, 22-21)

Reggio Emilia: Williams 21, Barford 20, Echenique 10

Venezia: Cole 29, Valentine 23, Parks 12

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – TRAPANI SHARK 80-86 (15-21, 23-23, 22-21, 20-21)

Milano: Brooks 18, Ellis 14, Ricci 13

Trapani: Notae 26, Allen 11, Eboua 10

NAPOLIBASKET – GERMANI BRESCIA 72-85 (15-23, 18-21, 16-12, 23-29)

Napoli: Mitrou-Long 18, Bolton 17, Simms 13

Brescia: Della Valle 24, Bilan 19, Rivers 10