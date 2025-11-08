Basket femminile, vincono Geas e San Martino in A1. Primo successo per Battipaglia

Si è da poco conclusa la sesta giornata della Serie A1 di basket femminile. Dopo le vittorie di Campobasso su Sassari e di Schio su Venezia, questa sera, alle ore 20.30, sono state disputate le altre tre partite che hanno chiuso il turno. Andiamo a ricapitolare i risultati finali.

ROSETO-O.ME.P.S BATTIPAGLIA 68-70

Prima vittoria stagionale per le campane che in trasferta, battono Roseto al termine di un match molto equilibrato. Inizio combattuto ma sono le abruzzesi a trovare i primi vantaggi con Bura e Puisis. L’O.ME.P.S si affida a Valcheva e Fokke per riportarsi sul -2. Roseto però resta avanti e nel finale di quarto arriva sul +10 grazie a Coser e Ustby. Le campane però reagiscono e si portano sotto con Cupido (-7). Roseto sbaglia in attacco e Peoples e Natabou riavvicinano Battipaglia sul -3. A fine primo tempo il punteggio recita 41-39.

Ripresa combattutissima, Natabou pareggia a quota 41 e con Baldassarre arriva il vantaggio battipagliese. Ustby si mette in proprio e riporta avanti Roseto. Negli ultimi 10′ succede di tutto. Caloro da 7 punti di vantaggio alle abruzzesi ma le campane stringono i denti e con Baldassarre si riportano a -3. È poi Cupido a ridare il vantaggio alle campane, prima Valcheva sigli addirittura il +3. Caloro pareggia con i liberi ma il canestro di Baldassarre a 20″ dalla fine vale la vittoria di Battipaglia.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-BRONI 76-58

Importante vittoria per la Geas che blinda il terzo posto battendo Broni. Inizio molto equilibrato con le lombarde protagoniste. Una Crippa scatenata firma il +6 ospite prima che la Geas si riavvicini con Conti e Scott. Ancora con Conti le milanesi sorpassano prima del pareggio di Castellani. Quest’ultima infila un parziale che vale il nuovo sorpasso Broni ma la Geas prima si riavvicina con Scott e poi prende il largo con Moore. A fine primo tempo il punteggio recita ancora 34-33.

È il terzo quarto a cambiare il copione, Sesto va subito avanti con un parziale di 12-0 e Broni è costretta ad inseguire. Le milanesi sono abili dall’arco ed il loro vantaggio supera ben presto le 10 lunghezze. Nel finale la Geas continua a segnare mentre Broni realizza solo 11 punti e arresta la sua corsa dopo due vittorie consecutive.

ALAMA SAN MARTINO-RMB BRIXIA 62-60

Si tiene nelle zone playoff della classifica l’Alama che batte una Brixia ancora ferma a 0 punti. Match combattuto già dal primo con continui sorpassi. Le bresciane riescono a pareggiare più volte le venete che non riescono a prendere il largo. La tripla di Hobbs regala il +3 all’Alama che, sempre con Hobbs riesce addirittura ad arrivare sul +10 approfittando del blackout di Brixia.

Nella ripresa San Martino parte bene e con Scott va a +11 ma le bresciane reagiscono subito riportandosi a -1 con Frustaci. Quest’ultima opera addirittura il sorpasso, l’Alama pareggia ma sul finire del terzo quarto Tagliamento da alle ospiti il nuovo +3. Ultimi 10′ da punto a punto. Il primo grande strappo lo da Winkowska con il +4 per Brixia ma la solita Hobbs pareggia i conti. Del Pero porta sul +4 l’Alama, Togliani pareggia ma sulla sirena Scott regala un successo fondamentale a San Martino.