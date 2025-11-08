Basket femminile: Campobasso espugna Sassari e sale al terzo posto in Serie A1

Si è conclusa da poco al Palaserradimigni la sfida che apriva la sesta giornata del massimo campionato femminile italiano di basket e in campo sono scese Sassari e Campobasso. Uno scontro diretto per restare in scia a Schio e Venezia tra due formazioni che si sono candidate fortemente a un posto nei playoff. Ecco come è andata.

E una sfida del genere non può che iniziare in maniera decisamente equilibrata, con le molisane che partono forte, con un primo parziale di 5-0, ma subito reagiscono le sarde con un contro parziale di 10-2. Le due formazioni, però, non riescono a trovare il break per un vero e proprio allungo, con il punteggio che va a elastico, guidate da un lato da Boros e dall’altro da Giacchetti (11 punti nel primo quarto per lei) e si va al primo stop sul 20-20.

Equilibrio che, però, si spezza a inizio secondo quarto, dove dopo un botta e risposta è Campobasso a trovare il primo vero break della partita. Due triple di Trimboli e poi un canestro di Madera valgono il +10 quasi a metà quarto. La risposta di Sassari, però, porta il nome di Turel, che con due triple riapre i giochi, anche se le padrone di casa non richiudono mai del tutto il gap – arrivando fino al -1 – e alla fine le squadre vanno al riposo con Campobasso in vantaggio 37-41, con 11 punti di Giacchetti e 10 di Trimboli.

Continua nel suo ruolo di lepre la formazione ospite a inizio secondo tempo, con Sassari costretta continuamente a inseguire in un elastico che vede Campobasso gestire sempre due o tre possessi di vantaggio. Nel finale del terzo quarto, dopo che Sassari aveva ricucito il gap fino al -2, nuova fiammata delle molisane che con Trimboli e Gray chiudono il quarto portando Campobasso avanti 52-60.

Non cambia lo spartito nell’ultimo quarto, con Campobasso che gestisce il vantaggio acquisito nei primi 30 minuti di gioco, mentre Sassari prova a tornare sotto, ma senza riuscire a impattare il risultato. Anzi, a metà ultimo quarto la Molisana tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio e a quel punto Sassari non ha più le forze per provare la rimonta e Campobasso vince 68-76, con top scorer Gray con 23 punti e in doppia cifra per le ospiti anche Trimboli (13), Giacchetti (12) e Madera (12). Per Sassari 21 punti di Treffers e a quota 11 ci sono Poindexter, Boros e Turel.